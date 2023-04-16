Lübnan merkezli STK, 'İsrail hapishanelerinde 19 Filistinli gazeteci olduğunu' açıkladı

Lübnan merkezli sivil toplum kuruluşlarından "Gazetecileri Destekleme Komitesi", İsrail hapishanelerinde bazıları "idari tutukluluk" kapsamında olan 19 Filistinli gazetecinin olduğunu duyurdu.

Lübnan merkezli sivil toplum kuruluşlarından "Gazetecileri Destekleme Komitesi", İsrail hapishanelerinde bazıları "idari tutukluluk" kapsamında olan 19 Filistinli gazetecinin olduğunu duyurdu.

Merkezi başkent Beyrut'ta bulunan Komite, 17 Nisan Filistin Esirler Günü öncesinde İsrail cezaevlerindeki Filistinli gazetecilerin durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail hapishanelerindeki gazetecilerden 10'unun hükümlü, 4'ünün idari tutuklu olduğu belirtilen açıklamada, 5 gazetecinin ise tutuklu yargılandığı kaydedildi.

Açıklamada, Filistinli gazetecilerin sağlıksız koşullarda tutulduğu ve "tüm insani haklarından mahrum bırakıldığı" vurgulanarak, gazetecilerin ayrıca fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığı aktarıldı.

Uluslararası kurumlara ve insan hakları kuruluşlarına Filistinli gazetecilerin "ağır koşullarda tutulmasına son verilmesi ve onlara korunma sağlanması" yönünde çağrı yapılan açıklamada, hücrelerde tutulan 4 gazetecinin sağlık durumundan haber alınması için de Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) müdahil olması istendi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" olarak ilan etmişti. Filistinliler, her yıl düzenledikleri etkinliklerle İsrail hapishanelerindeki tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.