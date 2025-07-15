Lübnan Merkez Bankası'ndan Hizbullah'a Mali Yasak

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Lübnan Merkez Bankası, bankaların Hizbullah'ın önemli finans kaynaklarından biri olan Karz-ı Hasen Kurumu ile her türlü mali işlem yapmasını yasakladı. Bu karar, ülkedeki mali ve ekonomik sektörü korumak amacıyla alındı.

Lübnan Merkez Bankası, ülkedeki bankaların Hizbullah'ın önemli finans kaynakları arasında yer alan "Karz-ı Hasen Kurumu" ile her türlü etkileşimini yasakladı.

Lübnan Merkez Bankası tarafından yerel bankalara gönderilen yazılı talimatta, Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen Kurumu ile doğrudan ya da dolaylı mali işlem yapılmasının yasaklandığı bildirildi.

Kararın Lübnan'daki mali ve ekonomik sektörü korumak için alındığına işaret edilen açıklamada, "Bankaların ve finans kurumlarının, ruhsatsız döviz büroları ile ruhsatsız dernek ve kuruluşlarla doğrudan veya dolaylı herhangi bir işlem yapmaları yasaklanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, bu kuruluşlar arasında Hizbullah'a bağlı aynı zamanda bir dernek olarak da faaliyet gösteren Karz-ı Hasen Kurumu'nun yanı sıra, yine Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Cedars Inter, El-Meyser Finans ve Yatırım Şirketi ve Beytü'l-Mal el-Muslimin gibi uluslararası yaptırım listelerinde yer alan kurumların bulunduğu belirtildi.

Karz-ı Hasen Kurumu, Hizbullah'a yakın çevrelerce, sosyal dayanışma amacıyla ihtiyaç sahiplerine faizsiz kredi sağladığı gerekçesiyle savunuluyor.

ABD yönetimi, vakfın Hizbullah'ın mali faaliyetlerine kılıf oluşturduğunu ve uluslararası finans sistemine erişim sağladığını öne sürerek, 2007'den bu yana vakıfla işlem yapılmasını yasaklıyor.

İsrail, 2024'te Lübnan'daki son savaş sırasında vakfın bazı şubelerine hava saldırıları düzenlemişti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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