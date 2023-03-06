Lübnan Merkez Bankası Başkanı 'yolsuzluk' iddiasıyla ifadeye çağrıldı

Lübnan'da Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, kardeşi ve sekreteri, "yolsuzluk" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. ???????

Beyrut Temyiz Mahkemesi Soruşturma Savcısı Şarbel Ebu Semra'nın Selame hakkında aldığı karar Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından yayımlandı.

Buna göre, Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, kardeşi Raca Selame ve sekreteri Mariyana Huvayek, "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yasa dışı zenginleşme" gibi suçlamalardan dolayı haklarında açılan soruşturma kapsamında 15 Mart'ta ifade vermeye çağrıldı.

Beyrut'taki Temyiz Mahkemesi Kamu Avukatı Yargıç Raca Hamuş, 23 Şubat'ta, Riyad Selame, kardeşi ve sekreteri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Son olarak İsviçre'nin Sonntags Zeitung gazetesinin 28 Şubat'taki haberinde, ülkesinde "zimmete para geçirmek ve kara para aklamakla" suçlanan Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın 12 İsviçre bankasına yüz milyonlarca dolar transfer ettiği iddia edilmişti.

Selame hakkındaki yolsuzluk suçlamaları

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında ilk olarak, Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" gibi suçlamalarla dava açılmıştı.

İsviçre Başsavcılığı, Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry Şirketi'nin, Lübnan Merkez Bankasına ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002'den 2014'e kadar 326 milyon dolar ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.

Lübnan Başsavcılığı ise Nisan 2021'de İsviçre'nin soruşturma talebi için Lübnan'dan yardım istemesi üzerine Selame hakkında dava açmıştı.

Selame, 17 Kasım 2021'de tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini duyurmuştu.

Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gada Avn, 11 Ocak 2022'de, Riyad Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamış, 19 Şubat 2022'de de Selame'nin ikamet ettiği Lübnan'ın Metn bölgesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.

Selame hakkındaki iddiaların soruşturulması için 17 Ocak'ta Avrupalı adli bir heyet Beyrut'a gelip dosyaya ilişkin bazı tanıkları dinlemişti.