Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın kardeşi 3,7 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı

Lübnan'da "yolsuzluk" suçlamasıyla yargılanan Merkez Bankası Başkanı'nın kardeşi Raca Selame, 2 aylık tutukluluğun ardından 3,7 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı'nın talebi üzerine 17 Mart'ta hakkındaki "yolsuzluk ve kara para aklama" davası nedeniyle tutuklanan Raca Selame'nin dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkeme Başkanı, Raca Selame'nin yaklaşık 3 milyon 700 bin dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Ayrıca Raca Selame'ye ait bazı taşınmaz varlıklara el konulması ve yurt dışı yasağı getirilmesine hükmedildi.

Lübnan Merkez Bankası Başkanı ve kardeşi hakkındaki yolsuzluk suçlamaları

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında ilk olarak Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" gibi suçlamalarla dava açılmıştı.

İsviçre Başsavcılığı, Riyad Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry Şirketinin, Lübnan Merkez Bankasına ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002'den 2014'e kadar 326 milyon dolar ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.

Lübnan Başsavcılığı ise Nisan 2021'de İsviçre'nin soruşturma talebi için Lübnan'dan yardım istemesi üzerine Riyad Selame hakkında dava açmıştı.

Riyad Selame, 17 Kasım 2021'de tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini duyurmuştu.

Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, 11 Ocak'ta Riyad Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamış, 19 Şubat'ta da Riyad Selame'nin ikamet ettiği Lübnan'ın Metn bölgesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklarının dondurulmasına karar vermişti. Başsavcı Avn, 17 Mart'ta da Raca??????? Selame hakkında tutuklama kararı vermişti.