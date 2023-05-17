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Lübnan Merkez Bankası Başkanı, Fransa'nın Tutuklama Kararına İtiraz Edecek

Lübnan Merkez Bankası Başkanı, Fransa'nın Tutuklama Kararına İtiraz Edecek

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BEYRUT, 17 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, Fransız savcıların kendisi aleyhine çıkardığı tutuklama kararına itiraz edeceğini söyledi.

BEYRUT, 17 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, Fransız savcıların kendisi aleyhine çıkardığı tutuklama kararına itiraz edeceğini söyledi.

Lübnan Merkez Bankası tarafından Salı günü yapılan açıklamada Selame'nin, Fransız soruşturma savcısı Aude Buresi'nin çıkardığı tutuklama kararını "yasalara aykırı" olmakla eleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre Selame, Aude Buresi'yi "haddi aşan düşüncelere" ve "çifte standartlara" dayanarak tutuklama kararı çıkarmakla suçluyor.

Selame, yolsuzluk suçlamalarıyla alakalı olarak Salı günü Paris'teki Fransız savcılara ifade vermeye gitmeyi reddetmesinin ardından söz konusu açıklamayı yaptı.

Selame, Lübnan'da yaşanan eşi görülmemiş finansal kriz için suçlanan önde gelen Lübnanlı yetkililer arasında yer alıyor.

Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda davayla karşı karşıya olan merkez bankası başkanı, kendisine yöneltilen kara para aklama ve haksız zenginleşme gibi çok sayıda suçlamayı reddediyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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