Lübnan Meclis Başkanı: Hizbullah angajman kurallarını koruyor, İsrail saldırılarını genişletiyor

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Hizbullah'ın İsrail ile çatışmalardaki angajman kurallarını koruduğunu ancak İsrail'in saldırılarını genişlettiğini söyledi. Berri, İsrail'in sivilleri hedef alarak kuralları ihlal ettiğini belirtti.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Hizbullah'ın İsrail ile çatışmalardaki angajman kurallarını koruduğunu ancak İsrail'in saldırılarını genişlettiğini söyledi.

Hizbullah'ın siyasi müttefiklerinden Şii Emel Hareketi lideri Berri, Lübnan'ın "El-Cumhuriyye" gazetesine, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana ülkenin güneyinde yaşanan çatışmalara dair açıklamalarda bulundu.

Hizbullah ve Emel Hareketi arasında "angajman kurallarının korunması konusunda bir iletişimin" olduğunu belirten Berri, "Hizbullah'ın savaşın başından bu yana düşman (İsrail) ordusuna yönelik operasyonlarında angajman kurallarını ihlal etmediğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın İsrail sınırında sadece askeri noktalara yoğunlaştığını ve bu konuda da onları desteklediklerini kaydeden Berri, "Ancak İsrail (Lübnan'a) saldırılarını genişletiyor. Tekrar tekrar sivilleri hedef alarak her gün kuralları ihlal ediyor." diye konuştu.

Berri "Savaşı genişletmek gibi bir niyetimiz yok ama İsrail savaş açıp Lübnan'a saldırırsa o zaman işler değişir ve biz de onunla yüzleşiriz." ifadelerini kullandı.

Hizbullah ve İsrail ordusu arasındaki "kontrollü gerilim"

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan-İsrail arasındaki 120 kilometrelik sınır hattında karşılıklı saldırılar gerçekleşiyor.

Taraflar genellikle sınır hattındaki hedeflere çeşitli silah ve araçlarla saldırılar düzenliyor.

Ancak İsrail ordusunun Lübnanlı sivilleri ve gazetecileri hedef alması ve Lübnan'ın iç kesimlerine saldırılar düzenlemesi nedeniyle Hizbullah da zaman zaman İsrailli sivilleri hedef alıyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 100 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 23, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.