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Lübnan Meclis Başkanı Berri: İsrail'in Saldırıları Ateşkese Gölge Düşürüyor

Lübnan Meclis Başkanı Berri: İsrail'in Saldırıları Ateşkese Gölge Düşürüyor
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Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in son haftalarda gerçekleştirdiği saldırılarla Lübnan'ın ateşkese bağlılığına zarar verme çabası içinde olduğunu ifade etti. Berri, İsrail'in 1701 sayılı BMGK kararını ihlal ettiğini belirtti.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in son haftalarda genişlettiği saldırılarıyla Lübnan'ın ateşkes anlaşmasına bağlılığına gölge düşürmeye çalıştığını belirtti.

Lübnan Meclis Başkanlığı Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre Berri, Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile telefonda görüştü.

Heykel ile görüşmesinde, İsrail'in güneydeki bölgelere yönelik tekrarlanan saldırıları ele alan Berri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMG) 1701 sayılı kararını ihlal eden İsrail saldırılarının arttığını vurguladı.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki geniş alanları kapsayan saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Berri, söz konusu saldırılarda ölen ve yaralananların olduğunu hatırlattı.

Berri, "İsrail'in dün ve son haftalarda sürdürdüğü saldırılar, Lübnan'ın ateşkese bağlılığına gölge düşürme girişimidir. Ateşkese bağlı kalan tek taraf da Lübnan'dır, İsrail ise Lübnan ve Lübnanlıların egemenliğinin yanı sıra uluslararası kararları hiçe sayıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, pazar günü Lübnan'ın güneyindeki Sayda ve Nebatiye kentlerinde düzenlediği saldırılarda 2 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. İsrail ordusu daha sonra da birçok yeri hava saldırılarıyla bombalamıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

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Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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