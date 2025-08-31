Lübnan Meclis Başkanı Berri, Hizbullah'ın Silahlarının Tartışılmasına Açık

Lübnan Meclis Başkanı ve Şii Emel Hareketi lideri Nebih Berri, Hizbullah'ın silahlarının anayasaya uygun şekilde tartışılmasına açık olduklarını söyledi.

Berri, Şii din adamı Musa es-Sadr ve iki yol arkadaşının ortadan kayboluşunun 47. yılı dolayısıyla yaptığı televizyon konuşmasında, Lübnan'da silahların devletin elinde toplanması meselesine değindi.

Aynı zamanda Şii Emel Hareketi lideri olan Meclis Başkanı Berri, şu ifadeleri kullandı:

"Şeytani akıllar; ülkeyi özgürleştiren, halkın onurunu ve ulusal egemenliğini koruyan direnişin (Hizbullah'ın) silahlarından daha tehlikelidir.

Her şeye rağmen, Hizbullah'ın silahlarının anayasaya uygun şekilde tartışılmasına açığız. Bu silahlar, Lübnan için onur ve gurur kaynağıdır."

Berri, Hizbullah'ın silahlarıyla ilgili tartışmanın "anayasaya, yasalara ve uluslararası sözleşmelere uygun şekilde, sakin ve uzlaşıya dayalı bir diyalog çerçevesinde" yapılması gerektiğini vurguladı.

Meclis Başkanı Berri, tartışmaların "ülkeyi koruyacak, topraklarını özgürleştirecek ve sınırlarını güvence altına alacak bir ulusal güvenlik stratejisi oluşturma" hedefiyle yapılabileceğini söyledi.

Berri ayrıca, hükümetin ABD önerisini kabul etmesinin ardından İsrail'in, Lübnan topraklarındaki işgalini artırdığını, saldırılarını sürdürdüğünü ve Lübnanlıları öldürdüğünü belirterek, "İsrail'in 30'dan fazla kasaba ve köyde halkın evlerine dönüşünü engellediğini" kaydetti.

Hizbullah'ın silahsızlandırılması

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini" ifade etmişti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, 26 Ağustos'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısında, "İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için çalışacağız ancak en önemli şey Hizbullah'ın silahsızlandırılması. İsrail, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik adımlarla eş zamanlı adımlar atacak." demişti.

Senatör Lindsey Graham ise "Lübnan, İsrail'in çekilmesini istemeden önce Hizbullah'ı silahsızlandırmalı. Hizbullah silahsızlandırılmadığı sürece İsrail, Lübnan'a farklı bakmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.