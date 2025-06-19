Lübnan Meclis Başkanı Berri, ABD'li Yetkililerle Görüştü

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'la görüştü.

Berri ve Barrack başkent Beyrut'taki Meclis Başkanlığı binasında bir araya geldi.

Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüşen Barrack'a ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson da eşlik etti.

Görüşme sonrasında basın açıklamasında bulunan Barrack, Hizbullah'ın İsrail ile İran arasındaki "çatışmalara girmesinin kötü bir karar olacağını" söyledi.

"Dünyadaki karmaşık durum karşısında" Lübnan için bir mesajlarının olduğunu ifade eden Barrack, ülkedeki yeni yönetimle birlikte barış ve iyileşme sürecinin başlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Barrack ayrıca, Lübnan'a yardım etmeye kararlı olduklarını ve "barış ve iyileşme süreciyle ilgili" ülkesinin umutlu olduğunu kaydetti.

Lübnan Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ise Berri, Barrack ile görüşmede, Lübnan ordusunun İsrail ile ateşkes anlaşmasının uygulanması ile 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının hayata geçirilmesi yönünde taahhütlerini yerine getirdiğini vurguladı.

İsrail'in ise ateşkesi sürekli olarak ihlal ettiğini, işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmediğini ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirten Berri, Lübnan'ın güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) birliklerinin varlığının ve görev süresinin uzatılmasının önemini yineleyerek, ihlallerin durdurulmasının, Lübnan'ın istikrarının sağlanması ve yeniden imar sürecine başlanması için temel bir adım olduğunu ifade etti.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in "Mavi Hat"tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.