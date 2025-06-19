Lübnan Meclis Başkanı Berri, ABD'li Temsilci Barrack ile Görüştü

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Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ile bir araya gelerek Lübnan'ın barış ve iyileşme sürecine dair mesajlar verdiler.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'la görüştü.

Berri ve Barrack başkent Beyrut'taki Meclis Başkanlığı binasında bir araya geldi.

Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüşen Barrack'a ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson da eşlik etti.

Görüşme sonrasında basın açıklamasında bulunan Barrack, Hizbullah'ın İsrail ile İran arasındaki "çatışmalara girmesinin kötü bir karar olacağını" söyledi.

"Dünyadaki karmaşık durum karşısında" Lübnan için bir mesajlarının olduğunu ifade eden Barrack, ülkedeki yeni yönetimle birlikte barış ve iyileşme sürecinin başlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Barrack ayrıca, Lübnan'a yardım etmeye kararlı olduklarını ve Ülkedeki "barış ve iyileşme süreciyle ilgili" ülkesinin umutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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