Lübnan Maruni Patriği Gazze'deki Soykırım Savaşına Tanıklık Etti

Lübnan Maruni Patriği Beşara Butrus er-Rai, Gazze Şeridi'nde yaşanan programlanmış ve acımasız bir soykırım savaşına tanıklık ettiklerini belirtti. Rai, Lübnan'ın güneyindeki Hristiyanlarla dayanışma için Sur kentini ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu.

Lübnan Maruni Patriği Beşara Butrus er-Rai, Gazze Şeridi'nde programlanmış yıkıcı ve acımasız bir soykırım savaşına tanıklık ettiklerini belirtti.

Rai, İsrail'in 8 Ekim'den bu yana saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyindeki Hristiyanlarla dayanışma için Sur kentini ziyaret etti.

Sur kentindeki 2 kiliseyi ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulunan Rai, Gazze Şeridi'nde yaşananlara değinerek, "Yıkıcı, programlanmış, acımasız bir soykırım savaşına tanıklık ediyoruz ve buna dayanmak için el ele vermeye geldik." ifadelerini kullandı.

Patrik Rai, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Tüm yaşananlara rağmen birlik içinde durarak ayakta kalabileceklerini söyleyen Rai, "düşman" ifadesini kullandığı İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki toprakları ele geçirme arzusu içerisinde olduğunu ve bunun eskiye dayandığını kaydetti.