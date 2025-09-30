Lübnan Liderleri, Trump'ın Gazze İçin Önerdiği Barış Planını Destekledi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese ulaşılması için sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Avn, yazılı açıklamasında Trump'ın girişimini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Avn, "Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki sivillerin ve masumların acılarını sona erdirme, kan dökülmesini durdurma ve insan adaleti ile onuru ilkelerine dayalı istikrarlı, müreffeh bir Orta Doğu için gösterdiği çabaları takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Trump'ın planının realiteye uygun, sorunları çözüme odaklı olduğunu vurgulayan Avn, planın taraflarca kısa sürede kabul edilmesini umduğunu belirtti.

Öte yandan Lübnan Başbakanı Selam da Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmek için açıkladığı kapsamlı planı memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Selam, "planın derhal ateşkes sağlanmasını, bölge halkına gerekli insani yardımların ulaştırılmasını ve Filistin halkının zorla göç ettirilmesinin engellenmesini öngörmesinin önemine" dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Plan, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını ve kendi toprakları üzerinde bağımsız devletini kurmasını güvence altına almaktadır. Başkan Trump'ın Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakını reddetmesini de memnuniyetle karşılıyorum."

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.