Lübnan Kolera Aşısının İlk Partisini Aldı

BEYRUT, 1 Kasım (Xinhua) -- Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abyad Pazartesi günü, Lübnan'ın hayatı tehdit eden koleranın ülkede yayılmasının önüne geçilmesine yardımcı olmak için gösterilen uluslararası çabaların bir parçası olarak kolera aşısının ilk partisini aldığını açıkladı.

BEYRUT, 1 Kasım (Xinhua) -- Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abyad Pazartesi günü, Lübnan'ın hayatı tehdit eden koleranın ülkede yayılmasının önüne geçilmesine yardımcı olmak için gösterilen uluslararası çabaların bir parçası olarak kolera aşısının ilk partisini aldığını açıkladı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Abyad, Fransız hükümeti tarafından desteklenen Sanofi üretimi 13.440 doz aşının, "koleranın yayılmasını sınırlamada kilit bir rol oynayacağını" söyledi.

Fransa'nın Lübnan Büyükelçisi Anne Grillo da, bu partinin Lübnan'da ön saflardaki sağlık çalışanlarına uygulanacağını belirtti ve ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile birlikte Lübnan'ın Kasım ayında daha fazla doz alma çabalarını destekleyeceğini sözlerine ekledi.

Lübnan'da şimdiye kadar 17'si ölümle sonuçlanan 388 kolera vakası kaydedildi. Lübnan, 6 Ekim'de ülkenin kuzey kesimindeki laboratuvar tarafından teyit edilen ilk iki vakayı rapor etmişti. Bu, 1993'ten bu yana Lübnan'da meydana gelen ilk kolera salgınını işaret ediyor.

Temiz su temini ve sanitasyon gibi diğer önleyici tedbirler doğrultusunda kolera aşılarının kullanılmasını tavsiye eden DSÖ, bu ayın başlarında küresel kolera aşılarında zorlaşan arzın, standart iki dozluk tedariği bir doza indirmeye teşvik ettiğini bildirdi.