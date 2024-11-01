Lübnan Kızılhaçı Başkanı'ndan Kriz Uyarısı

Lübnan Kızılhaçı Hareket Ortaklığı Başkanı Samar Abou Jaoude, Lübnan'da birçok alanda yıllardır görülen krizlerin, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana daha da derinleştiğini bildirdi.

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Jaoude, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki durumun iyiye gitmediğini söyleyen Jaoude, "Lübnan Kızılhaç'ının toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için zor koşullarda çalıştığı zor bir durumdayız." dedi.

Jaoude, 8 Ekim'den bu yana binlerce misyonu gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Jaoude, Kızılhaç gönüllülerine daha güvenli erişim sağlamak için her zaman Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile koordinasyon içerisinde olduklarını ve onların desteğiyle hareket ettiklerini belirtti.

Sahada her zaman güvende olmadıklarına işaret eden Jaoude, şu ana kadar 13 gönüllülerinin yaralandığını ve 3 ambulansın hasar gördüğünü kaydetti.

Jaoude, "Biz sahada müdahale sağlayan tek kurumuz. Bu yüzden her zaman tartıştığımız şey, uluslararası insancıl hukukun uygulanması, sahadaki gönüllülerin korunması ve herkese yardım edebilme konusunda hep birlikte nasıl savunuculuk yapabileceğimizdir." dedi.

Lübnan'da savaş durumunun daha uzun vadeli olabileceğine yönelik hazırlık yapmaları gerektiğini belirten Jaoude, ortaklarıyla ürün tedariki ve en çok ihtiyaç duyanlara bunları ulaştırmak için her zaman "acil durum" senaryolarına karşı hazırlıklı olmayı ele aldıklarını söyledi.

Lübnan Kızılhaçı ekiplerinin her zaman normal zamanda ve savaş durumunda yanıt vermek için sahada olduklarını anlatan Jaoude, tüm paydaşlarla ve Lübnan Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halinde olduklarını vurguladı.

Jaoude, Lübnan'da hasar gören bazı hastaneleri, hastanelerle işbirliği yaparak tahliye ettiklerini dile getirdi.

Lübnan'daki hastanelerin hasta kabul ve kapasitelerinin 2019'dan bu yana yaşanan ve enflasyona neden olan ekonomik sorunlar nedeniyle azaldığını söyleyen Jaoude, Lübnan sağlık sisteminin daha önce de çok fazla hasta kabul edemediğini hatırlattı.

Jaoude, "Lübnan, 2019'dan bu yana Beyrut Limanı'ndaki patlama ve Kovid-19 gibi nedenlerle krizdeydi. Şu anda savaşla birlikte zorlayıcı bir ekonomik durumumuz var. Ne yazık ki artık eskisi gibi değil. Çünkü insanların artık evleri yok, onlar evlerini terk ediyor. Ülke içinde yerinden edilen çalışanlarımız ve gönüllülerimiz var. Bazı çocuklar dışarıda yaşıyor. İnsanların evlerinden çıktığını ve köylerine dönemediğini görüyoruz. Çok fazla desteğe ihtiyaçları var." dedi.

Jaoude, Lübnan Kızılhaçı olarak esas misyonlarının bu insanları her durumda desteklemek olduğunu, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları, diğer paydaşlar ve ülkelerin desteğiyle beraber hareket ettiklerini söyledi.