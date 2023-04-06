Lübnan, kendi toprakları üzerinden İsrail'e yapılan saldırıyı kınadı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkenin güneyinden İsrail'e yönelik yapılan roket saldırını kınayarak, Lübnan'ın kesinlikle toprakları üzerinden askeri tansiyonun yükselmesini kabul etmediğini belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Mikati, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu kabul etti.

Haberde, Mikati ile Crosetto'nun, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Lübnan'ın güneyindeki acil durumu ele aldıkları ifade edildi.

Lübnan'ın güneyinden roket fırlatılmasını kınadıklarını vurgulayan Mikati, "Ordu ve Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü, saldırıyı gerçekleştiren faillerin yakalanması için yoğun bir soruşturma içerisindeler." ifadelerini kullandı.

Mikati, " Lübnan, toprakları üzerinden herhangi bir askeri tansiyonun yükselmesini kesinlikle reddediyor. Lübnan topraklarının saldırılar için kullanılması, güçlü istikrarı zedeliyor." dedi.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin güney sınırında tansiyonun düşürülmesi için uluslararası topluma İsrail'e baskı uygulaması çağrısında bulunmuştu.