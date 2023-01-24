Lübnan-İsrail Sınırında Gerilim

BEYRUT, 24 Ocak (Xinhua) -- Lübnan askerleri, Lübnan- İsrail sınırında savuma amaçlı tahkimat yapan İsrail'e ait bir iş makinesini izliyor, 23 Ocak 2023. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü'nün (UNIFIL) 20 Ocak'ta Lübnan- İsrail sınırı yakınlarında herhangi bir iş veya faaliyetin yürütülmesinin gerilime yol açabileceği uyarısında bulunduğunu bildirdi. İsrail tarafının bir iş makinesinin geçtiğimiz günlerde iki ülke arasındaki geçici sınır çizgisini geçmesi Lübnan ordusunun İsrail'in istihkam çalışmalarını durdurmasına neden oldu. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)