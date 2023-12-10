Lübnan-İsrail Sınırında Gerginlik Devam Ediyor
Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını desteklemek amacıyla Şebaa Çiftliklerine roket atmasının ardından Lübnan-İsrail sınırında gerginlik yaşanıyor.
MARJAYOUN, 10 Aralık (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Marjayoun'da devriye gezen Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerleri, 8 Aralık 2023.
Hizbullah'ın, Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim'deki saldırılarını desteklemek amacıyla Şebaa Çiftliklerine onlarca roket atmasının ardından 8 Ekim'den bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerginlik yaşanıyor. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)