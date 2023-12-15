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Lübnan-İsrail Sınırında Çatışmalar Devam Ediyor

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Lübnan'ın Aytarun kentinde İsrail hava saldırısında yıkılan binaların önünden geçen insanlar, çatışmaların devam ettiği sınır bölgesinde bir Hizbullah mensubu ve bir sivilin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

AYTARUN, 15 Aralık (Xinhua) -- Lübnan'ın Aytarun kentinde İsrail hava saldırısında yıkılan binaların önünden geçen insanlar, 14 Aralık 2023.

Lübnanlı askeri kaynakların Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, Perşembe günü Lübnan-İsrail sınır bölgesinde devam eden çatışmalarda bir Hizbullah mensubu ve bir sivil daha hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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