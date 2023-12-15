Lübnan-İsrail Sınırında Çatışmalar Devam Ediyor
Lübnan'ın Aytarun kentinde İsrail hava saldırısında yıkılan binaların önünden geçen insanlar, çatışmaların devam ettiği sınır bölgesinde bir Hizbullah mensubu ve bir sivilin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.
AYTARUN, 15 Aralık (Xinhua) -- Lübnan'ın Aytarun kentinde İsrail hava saldırısında yıkılan binaların önünden geçen insanlar, 14 Aralık 2023.
Lübnanlı askeri kaynakların Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, Perşembe günü Lübnan-İsrail sınır bölgesinde devam eden çatışmalarda bir Hizbullah mensubu ve bir sivil daha hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)