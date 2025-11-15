Lübnan, İsrail'in Sınır İhlali İçin BM'ye Şikayette Bulundu

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in sınır hattını aşarak Lübnan topraklarında inşa ettiği 2 beton duvara ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) "acil şikayette" bulunulması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, İsrail'in sınır ihlalinin ardından Dışişleri Bakanı Yusuf Recci'den, Lübnan'ın BM Daimi Temsilciliği aracılığıyla İsrail'e karşı "acil şikayetin" Güvenlik Konseyi'ne iletilmesini istedi.

Avn, şikayete İsrail'in inkarını geçersiz kılan BM raporlarının da eklenmesini talep etti.

BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun "Mavi Hat" olarak bilinen sınırı geçerek Lübnan toprakları içinde 2 beton duvar inşa ettiğini belirterek bunun, BMGK'nin 1701 sayılı kararının ihlali olduğunu bildirmişti.