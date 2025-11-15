Haberler

Lübnan, İsrail'in Sınır İhlali İçin BM'ye Şikayette Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan topraklarına inşa ettiği beton duvarlar nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil şikayette bulunulması talimatı verdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in sınır hattını aşarak Lübnan topraklarında inşa ettiği 2 beton duvara ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) "acil şikayette" bulunulması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, İsrail'in sınır ihlalinin ardından Dışişleri Bakanı Yusuf Recci'den, Lübnan'ın BM Daimi Temsilciliği aracılığıyla İsrail'e karşı "acil şikayetin" Güvenlik Konseyi'ne iletilmesini istedi.

Avn, şikayete İsrail'in inkarını geçersiz kılan BM raporlarının da eklenmesini talep etti.

BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun "Mavi Hat" olarak bilinen sınırı geçerek Lübnan toprakları içinde 2 beton duvar inşa ettiğini belirterek bunun, BMGK'nin 1701 sayılı kararının ihlali olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump, ABD'yi sarsan iddiayı böyle savuşturdu

Ülkeyi sarsan iddiaya Trump'tan şok yanıt
Müzikalde şok iddia! Mine Koşan sahneye geç çıktı, kadrodan çıkarıldı

Sahneye geç çıkma iddiası büyük krize yol açtı: Görevine son verildi
Su bulunca elektrik çarpmışa dönüyor: Ben yapmıyorum Cenabıallah'ın işi

Bir garip yetenek! Bulunca elektrik çarpmışa dönüyor
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Donald Trump, ABD'yi sarsan iddiayı böyle savuşturdu

Ülkeyi sarsan iddiaya Trump'tan şok yanıt
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Ademola Lookman'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Galatasaray'dan istediği maaş! Rakam öyle böyle değil
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Hem teknik direktör hem de beden eğitimi öğretmeni! İnternetten izleyip futbolcu buluyor

Takımı ikinci! Hem teknik adam hem de beden eğitimi öğretmeni
Icardi kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar

Kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar
Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var

Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.