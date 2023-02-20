Lübnan, İsrail'in Şam'a Yönelik Saldırısını Kınadı

BEYRUT, 20 Şubat (Xinhua) -- Lübnan hükümeti, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da yıkıma ve sivil kayıplara neden olan saldırılarını kınadı.

BEYRUT, 20 Şubat (Xinhua) -- Lübnan hükümeti, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da yıkıma ve sivil kayıplara neden olan saldırılarını kınadı.

Lübnan'da devlete ait Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Lübnan Dışişleri Bakanlığı Pazar günü, " Suriye'nin egemenliğine yönelik saldırıyı" ve "uluslararası hukukun en temel kurallarının ihlalini" kınayan bir açıklama yaptı.

Bakanlık, "Bu apaçık saldırganlık... İsrail'in bölge halklarına her koşulda, özellikle de trajedi zamanlarında yaptığı saldırılar nedeniyle insanların çektiği acılara kayıtsız kalışını yeniden teyit ediyor. Bu durum İsrail'in ahlaki açıdan iki kez kınanmasını gerektiriyor" dedi.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in Pazar günü erken saatlerde Şam'a düzenlediği füze saldırısında biri asker olmak üzere beş kişinin öldüğü ve 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İngiltere merkezli bir savaş gözlemcisi olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ise saldırıda en az 15 kişi öldürüldü.

Suriye basınında yer alan haberlere göre füzeler Şam'ın tarihi kalesi, Kafar Sousah yerleşim bölgesi ve Mezra bölgesini vurdu.

Bu yeni saldırı, Suriye'nin 6 Şubat'ta ülkenin kuzeyini vuran ve binlerce kişinin ölümüne yol açan yıkıcı depremlerle başa çıkmaya çalıştığı bir anda yaşandı.