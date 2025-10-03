Lübnan, İsrail'in Alıkoyduğu Vatandaşlarını Takip Ediyor

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu iki Lübnan vatandaşının akıbetini yakından takip ettiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'ye giden filoda bulunan iki Lübnan vatandaşının İsrail tarafından alıkonulmasını takip ediyoruz. Kaderlerini belirlemek ve en kısa sürede serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli temasları kuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre, Lübnanlı uluslararası hukuk uzmanı avukat Lina Tabbal ile Latin Amerika Filistin Forumu Başkanı Muhammed el-Kadri filodaki aktivistler arasında bulunuyordu.

Ancak İsrail'in filoya saldırarak onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirmesinin ardından bu isimlerle ilgili bilgi akışının kesildiği belirtiliyor.

Öte yandan Trablus Barosu da filonun İsrail güçlerince yasa dışı şekilde ele geçirilmesini "derin endişeyle" takip ettiklerini duyurdu.

Trablus Barosundan yapılan yazılı açıklamada, girişime katılan tüm aktivistlerle tam dayanışma vurgusu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Avukatlar ve hukukçular olarak, uluslararası insancıl hukukun ağır ihlalleriyle yüzleşmek ve Gazze'ye yönelik haksız ablukayı sona erdirmeyi amaçlayan barışçıl girişimleri desteklemek mesleki ve ahlaki görevimizdir."

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.