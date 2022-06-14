Lübnan, İsrail ile tartışmalı deniz sınırına ilişkin ABD'nin sunduğu öneriye cevap verdi Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ve Lübnan arasında ara buluculuk yapmak üzere Lübnan'a gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ve beraberindeki heyetle başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda, bir araya geldi. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ve Lübnan arasında ara buluculuk yapmak üzere Lübnan'a gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ve beraberindeki heyetle başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda, bir araya geldi. AA / İdiris Okuduci - Güncel Güncel Haberler

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