Lübnan, İsrail ile deniz sınırı çizimi konusunda ara bulucu ABD'den 'yazılı teklifi' teslim aldı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Başbakan Necib Mikati'nin, İsrail ile deniz sınırının çizilmesi konusunda ABD'den "yazılı teklifi" teslim aldıkları belirtildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Başbakan Necib Mikati'nin, İsrail ile deniz sınırının çizilmesi konusunda ABD'den "yazılı teklifi" teslim aldıkları belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan açıklamada, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea'nın Avn ve Mikati'yi ayrı ayrı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Avn ve Mikati'nin, Lübnan-İsrail deniz sınırı meselesinde ara buluculuk yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein tarafından gönderilen çözüme yönelik "yazılı teklifi" Shea'dan teslim aldıkları kaydedildi.

Avn'ın da teklifi aldıktan sonra ABD'ye en kısa zamanda yanıt verilmesi için Mikati ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'yi ivedi bir şekilde toplantıya çağırdığı aktarıldı.

Lübnan yerel medyasında yer alan haberlerde ise yazılı teklifin tartışmalı deniz sınırı meselesinde anlaşmaya varılması hususunda hazırlanan "nihai teklif" olduğu iddia edildi.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor.

Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu söylüyor.

İsrail ve Lübnan, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası Kariş'e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, ara bulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.