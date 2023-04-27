Lübnan: İran'ın Lübnan'daki cumhurbaşkanı seçimlerine müdahalesi söz konusu değil

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, İran'ın Lübnan'daki cumhurbaşkanı seçimlerine herhangi bir müdahalesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, İran'ın Lübnan'daki cumhurbaşkanı seçimlerine herhangi bir müdahalesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Buhabib, ülkesini ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile başkent Beyrut'taki makamında bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Buhabib, Tahran ile Riyad arasında yapılan son anlaşmanın Lübnan için de hayırlara vesile olmasını temenni ettiklerini belirterek, "Tüm bölge ülkeleri arasında uzlaşıların yapılması ve ihtilafların ortadan kaldırılmasının Lübnan üzerinde olumlu etkisi olacağı konusunda iyimserim." ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşmanın bölge barışı için önemli olduğunu dile getiren Buhabib, "Anlaşmanın, Lübnan, Yemen ve Filistin davası üzerinde yansımaları olacaktır ve sonucunun da bölge için olumlu olmasını temenni ediyoruz." dedi.

İran'ın Lübnan'daki cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin tutumu

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise "Toplantıda ikili ilişkiler, Lübnan'ın durumu ile bölgesel ve uluslararası alanda önemli gelişmeleri ele aldık. Bütün Lübnanlıları, cumhurbaşkanının seçilmesi konusunda girişimlerini hızlandırmaya teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Lübnan'da 6 aydır cumhurbaşkanının seçilememesine ilişkin Abdullahiyan, şunları söyledi:

"Lübnan'daki tüm siyasi taraflar, halkın durumunu göz önünde bulundurarak cumhurbaşkanı seçiminde uzlaşmaya varmalıdır. Lübnanlıların cumhurbaşkanı seçimi konusunda kendi aralarındaki her türlü anlaşmayı destekleyeceğiz. Aynı zamanda dış ülkelere de Lübnan'ın iç işlerine karışmadan olası bir anlaşmayı desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz."

Görüşmede Lübnan cumhurbaşkanlığı için bir aday üzerinde konuşulmadı

Öte yandan Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, ortak basın toplantısının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Abdullahiyan ile görüşmesinde Lübnan'daki cumhurbaşkanı seçimlerinde bir aday isim üzerinde konuşup konuşmadıklarına ilişkin soruya Buhabib, "Asla! İran'ın Lübnan'daki cumhurbaşkanı seçimlerine müdahalesi söz konusu değil. Tek istedikleri cumhurbaşkanının seçilmesi, hükümetin kurulması ve Lübnan'ın kendi ayakları üzerinde durabilmesi." yanıtını verdi.

Buhanib, Tahran-Riyad yakınlaşmasının Lübnan'a olası somut etkisine ilişkin, şunları söyledi:

"Evet bu konuyu görüştük. Öncellikle anlaşmanın ilk sonucu Yemen'de olacaktır. Çünkü Yemen gerçekten çok bedel ödüyor. Lübnan hakkında konuşmadılar. Ancak genel bölgedeki ülkeler arasındaki işbirliğinden söz ettiler; Türkiye, Suudi Arabistan ve İran gibi bölgesel güçlü ülkeler."

İran'ın Lübnan'a elektrik üretimi için petrol hibe etme teklifi hakkında da Buhabib, "Abdullahiyan öneride bulundu biz 'kabul ettik' demedik. Lübnan hükümetinin bunu kabul etmesi gerekiyor ancak hibe konusunda henüz çalışmalar devam ediyor. Henüz somut bir ilerleme yok." dedi.

İran, Lübnan'a elektrik üretimi için petrol hibe etmek istiyor ancak ABD'nin olası ambargosu ve yaptırımı nedeniyle Lübnan alamıyor.

Abdullahiyan, iki günlük ziyaret için dün Lübnan'a gelmişti.

Lübnan'daki cumhurbaşkanı krizi

Lübnan'da görev süresi 31 Ekim 2022'de sona eren 13. Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine yeni bir isim seçilmesi için Mecliste yapılan 11 oylamadan da sonuç alınamadı.

Başta Hristiyan partiler olmak üzere her partinin kendi adayını öne sürmesi nedeniyle ülkedeki siyasi taraflar arasındaki çekişme devam ediyor.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da yeni cumhurbaşkanı seçilemediği için yeni hükümet de teşkil edilemiyor. Bu nedenle geçici hükümet istisnai durumlar dışında toplanamıyor ve ülkenin sorunlarını çözebilmek için herhangi bir karar alamıyor.

Lübnan Anayasası'na göre cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, başbakan Sünni ve meclis başkanı ise Şiilerden seçiliyor.