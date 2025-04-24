Lübnan, İran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

Lübnan, Hizbullah'ın silahlarıyla ilgili geçen hafta sosyal medyada paylaşım yapan İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Emani'nin son zamanlarda açıkça ortaya koyduğu tutumları nedeniyle bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Hani Şumaytili'nin Emani ile görüştüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şumaytili, kendisine ülkelerin egemenliğiyle ilgili uluslararası anlaşmaların belirlediği diplomatik usullere ve ülkelerin içişlerine müdahale etmemeye bağlı kalması gerektiğini iletti."

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Emani, Hizbullah'ın silahlarıyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım üzerine Lübnan Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı halde gitmediğini söylemişti.

Emani'nin silahlarla ilgili paylaşımı

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Emani, 18 Nisan'da X hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'daki Hizbullah'ın silahlarına işaretle şunları savunmuştu:

"Silahsızlandırma ülkelere karşı açıkça bir komplodur. ABD'nin Siyonist oluşumu (İsrail'i) en modern füze ve silahlarla donattığı bir dönemde diğer bazı ülkeleri de silahlanma veya ordularını güçlendirmeyi engelliyor. ABD ayrıca, diğer bazı ülkelere de çeşitli gerekçelerle baskı kurarak silahlarını kısmaları veya yok etmelerini istiyor. O ülkelerin bu talepler doğrultusunda silahları teslim etmeleri halinde işgal ve saldırılara maruz kalırlar. Tıpkı Irak, Libya ve Suriye'de olduğu gibi."

İran'da kendilerinin bölgenin halkları üzerindeki bu tehlikenin farkında olduklarını ve başka halkların düşman tuzağına düşmesine karşı uyardıklarını iddia eden Emani, caydırıcı gücün istiklal ve bağımsızlık için savunmanın ön hattı olduğuna işaret etmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da aynı saatlerde yaptığı televizyon konuşmasında, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Kimsenin Hizbullah'ın veya direnişin silahlarını almasına izin vermeyeceğiz. Çünkü Hizbullah ve direniş birdir. Bu düşünceyi sözcüğünüzden çıkarmalısınız." ifadelerini kullanmıştı.