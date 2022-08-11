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Lübnan: Irak'tan 1 milyon ton petrol ithalini öngören anlaşma yenilendi

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Lübnan: Irak'tan 1 milyon ton petrol ithalini öngören anlaşma yenilendi

Lübnan, Temmuz 2021'de imzalanan "hizmet ve ticari ürün karşılığında 1 milyon ton petrol ithalatını içeren anlaşmanın yenilenmesine Irak'ın onay verdiğini" duyurdu.

Lübnan, Temmuz 2021'de imzalanan "hizmet ve ticari ürün karşılığında 1 milyon ton petrol ithalatını içeren anlaşmanın yenilenmesine Irak'ın onay verdiğini" duyurdu.

Irak'ın Lübnan'a petrol ihracatını öngören ve süresi dolmak üzere olan anlaşmaya ilişkin Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin bugün yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Lübnan Başbakanı Mikati'nin talebi üzerine geçen yıl imzalanan anlaşmanın bir yıl daha uzatılmasına onay verdiği" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'ın elektrik üretimi için Irak'tan ithal edeceği yakıt anlaşmasının şartlarının değiştirilmeyeceği aktarıldı.

Ekonomik krizle mücadele eden Lübnan, elektrik üretimi için gerekli akaryakıt temini konusunda, hizmet ve ticari ürün karşılığında 1 milyon ton petrol ithali için Temmuz 2021'de Irak ile anlaşma imzalamıştı.

AA / İdiris Okuduci - Güncel

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