Lübnan'ın Trablusşam Şehrinde Ramazan Bayramı Hazırlığı
Xinhua - Güncel
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TRABLUSŞAM, 1 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Trablusşam şehrinde bir çalışan, Ramazan Bayramı'nda sunulan popüler tatlılardan biri olan hurmalı kurabiye "Mamul" yapıyor, 30 Nisan 2022. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)
TRABLUSŞAM, 1 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Trablusşam şehrinde bir çalışan, Ramazan Bayramı'nda sunulan popüler tatlılardan biri olan hurmalı kurabiye "Mamul" yapıyor, 30 Nisan 2022. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)
Xinhua / Güncel