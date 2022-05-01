Lübnan'ın Trablusşam Şehrinde Ramazan Bayramı Hazırlığı - Haberler

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Lübnan'ın Trablusşam Şehrinde Ramazan Bayramı Hazırlığı

Xinhua - Güncel
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Lübnan'ın Trablusşam Şehrinde Ramazan Bayramı Hazırlığı

TRABLUSŞAM, 1 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Trablusşam şehrinde bir çalışan, Ramazan Bayramı'nda sunulan popüler tatlılardan biri olan hurmalı kurabiye "Mamul" yapıyor, 30 Nisan 2022. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)

TRABLUSŞAM, 1 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Trablusşam şehrinde bir çalışan, Ramazan Bayramı'nda sunulan popüler tatlılardan biri olan hurmalı kurabiye "Mamul" yapıyor, 30 Nisan 2022. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Ramazan Bayramı, 1 Mayıs, Lübnan, Nisan, Güncel, Haberler

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