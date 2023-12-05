Lübnan'ın Sınır Bölgesindeki İsrail Saldırılarında 6 Kişi Yaralandı
El KUZA, 5 Aralık (Xinhua) -- Lübnan'ın El Kuza kentinde İsrail saldırısının ardından dumanlar yükseliyor, 4 Aralık 2023.
El KUZA, 5 Aralık (Xinhua) -- Lübnan'ın El Kuza kentinde İsrail saldırısının ardından dumanlar yükseliyor, 4 Aralık 2023.
Pazartesi günü Xinhua'ya konuşan Lübnanlı askeri kaynaklar, Lübnan'ın güney sınır bölgelerini hedef alan İsrail topçu ateşi ve füze saldırılarında 6 Lübnanlı sivilin yaralandığını söyledi. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)