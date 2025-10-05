Lübnan'ın Raşeyya el-Vadi beldesinde umudu yeşerten 'tatlı' bir festival

İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen Geleneksel Raşeyya Pekmez Festivali, bu yıl coşku ve umutla gerçekleştirildi.

Lübnan'ın doğusundaki Beka kentine bağlı, İsrail işgali altındaki Cebel eş-Şeyh (Hermon) Dağı'nın eteklerinde yer alan tarihi Raşeyya el-Vadi beldesi, Pekmez Festivali ile bir kez daha yaşamın ve direncin sembolü haline geldi.

Geçen yıl İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle düzenlenemeyen festival, bu yıl adeta bir "hayata dönüş" simgesi haline geldi.

On binlerce Lübnanlının akın ettiği festival, savaşın gölgesinde bile yaşamın direncini ve coşkusunu ortaya koydu.

Tarihi beldede tarihi festival

Dürzi ve Hristiyan nüfusun çoğunlukta olduğu Raşeyya el-Vadi, geleneksel yapısıyla öne çıkan bir belde olmanın yanı sıra Lübnan'ın Fransız işgalinden kurtuluşunda da önemli rol oynadı, içinde barındırdığı İstiklal Kalesi ile ülkenin bağımsızlık sembollerinden biri haline geldi.

Bu yılki festival, sadece bir kültürel etkinlik değil, aynı zamanda bu tarihi kimliğin ve köklü direniş ruhunun bir yansıması oldu.

Renkli çarşı, geleneksel tatlar

Raşeyya el-Vadi Belediyesinin önünden başlayarak Raşeyya Meydanı'na uzanan tarihi çarşı boyunca kurulan stantlarda, bölge halkı el emeğiyle hazırladıkları ürünleri sergiledi.

Üzüm bağlarından elde edilen kaliteli pekmezler, yöresel ballar, çeşit çeşit reçeller, süt ürünleri ve bölgeye özgü doğal güzellik ürünleri, ziyaretçilere hem görsel hem de lezzet açısından unutulmaz bir şölen sundu.

Tüm ürünlerin geleneksel yöntemlerle hazırlanması festivale ayrı bir değer katıyor.

Yüzlerce metrelik Lübnan bayrağıyla üstü kapatılan çarşı

Festivale ev sahipliği yapan tarihi Raşeyya Çarşısı'nın üstü boydan boya tek bir parça Lübnan bayrağıyla kapatıldı.

Müzik eşliğinde oynanan Lübnan Dabkesi (yöresel halk oyunu) ise alana ayrı bir enerji ve coşku kattı.

Kadınlar, gençler ve çocukların bir arada halaylar çektiği, neşenin hakim olduğu festival, adeta Lübnan'ın kültürel birlikteliğini sahneye taşıdı.

Umudun ve direncin mesajı

Yoğun katılımın olduğu festivalde, Raşeyya halkı yalnızca ürünlerini tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda bir mücadele mesajı da verdi.

İsrail'in saldırılarıyla sarsılan bölgede düzenlenen festival, Lübnanlıların hayatın güzelliklerine sıkı sıkıya sarıldığını ve umudu diri tuttuğunu dünyaya gösterdi.

Raşeyya Pekmez Festivali, bir kültürel mirasın yaşatılmasının ötesinde Lübnan halkının köklü geleneğini, yaşam sevinci ve kararlılığını tüm ihtişamıyla ortaya koydu.

"Biz burada, Cebel eş-Şeyh'in eteklerinde dimdik ayaktayız"

Raşeyya'da düzenlenen Geleneksel Pekmez Festivali'nin organizatörlerinden Abir Naci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının gölgesine rağmen festivalin güçlü bir mesaj verdiğini vurguladı.

Naci, "Biz buradayız, biz bu toprağın insanıyız, biz Raşeyya'nın halkıyız. Dünyaya verdiğimiz en önemli mesaj şudur, her gün Lübnan'ın güneyinde yaşanan İsrail'in şiddetine ve saldırılarına rağmen biz burada Cebel eş-Şeyh'in (Hermon) eteklerinde dimdik ayaktayız. Bu topraklar Lübnan'ın ve Arapların topraklarıdır." diye konuştu.

Raşeyya'nın Lübnan'ın bütününü yansıtan bir model olduğunu söyleyen Naci, "Burası bizim vatanımız. Bu bizim haritamız, bu bizim toprağımız. Dünyaya verdiğimiz mesaj budur. Tüm savaşlara rağmen gördüğünüz gibi bu festivalde sevinç, umut ve vatan sevgisi var. Lübnan bayrağıyla süslenen tarihi Raşeyya Çarşısı hem geçmişimizi hem de bugünümüzü simgeliyor. Biz burada kalmaya ve yaşamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Festivalin katılım yoğunluğuna da dikkati çeken Naci, "Güneyden, kuzeyden, Keservan'dan binlerce insan Raşeyya'da bir araya geldi. Raşeyya'nın özel birliği ve ortak yaşam kültürü var. Burada Dürziler ve Hristiyanlar bir arada, hatta iç savaşta bile bu birlik bozulmadı. Biz şiddetten uzak, birlikte yaşamanın örneğiyiz." görüşünü paylaştı.

Halkın bu festivale büyük bir ihtiyaç duyduğunu belirten Naci, "İnsanların sevinci çok büyük. Gerçekten de halkın mutluluğa ihtiyacı vardı. Bugün burada o mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Raşeyya'da Pekmez Festivali coşku ve umutla gerçekleştirildi

Festivalin organizatörlerinden Nizar Muhenna da İsrail saldırıları nedeniyle geçen yıl yapılamayan Raşeyya Pekmez Festivali'nin, bu yıl coşku ve umutla yeniden gerçekleştirildiğini vurguladı.

Etkinliğin hem kültürel hem de ekonomik açıdan önemine dikkati çeken Muhenna, festivalde, yerel üreticilerin geleneksel ürünlerini tanıtma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Muhenna, Nabatiye ve güneyden gelen ailelerin yanı sıra Lübnan'ın farklı bölgelerinden on binlerce kişinin katıldığı festivalin Raşeyya'nın birlik ve dayanışma ruhunu yansıttığını söyledi.

Katılımın on binleri bulduğunu belirten organizatörler, festivalin Raşeyya'nın kültürel kimliğini öne çıkardığını ve tüm Lübnan'a ait bir birlik mesajı verdiğini vurguladı.

Festivale katılan Reca Zehreddin, festivalin havasından çok memnun olduğunu belirterek, "Festival çok güzel. Allah düzenleyenlere güç versin. İnşallah Lübnan hep ileriye ve daha iyiye doğru gidecek." dedi.

Ziyaretçilerden Dürzi şeyh Esad Şammut ise savaş istemediklerini ve böyle günlere ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Şammut, "Biz savaş istemiyoruz. Sadece birbirimizi sevmek istiyoruz. Lübnan budur işte. Bu festival de bunun en iyi göstergesidir." ifadelerini kullandı.