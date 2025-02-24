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Lübnan'ın Kfarkela Beldesi, İsrail Saldırılarıyla Yıkıma Uğradı

Lübnan'ın Kfarkela Beldesi, İsrail Saldırılarıyla Yıkıma Uğradı
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Hizbullah ile İsrail arasında yaşanan çatışmalar sırasında Lübnan'ın Kfarkela beldesi, İsrail'in sistematik saldırıları sonucu büyük hasar gördü. Bu durum, Gazze'deki savaşın etkisiyle daha da derinleşti.

KFARKELA, 24 Şubat (Xinhua) -- Lübnan'ın sınır bölgesindeki Kfarkela beldesi, Hizbullah ile İsrail arasında çatışmalar sırasında büyük yıkıma maruz kaldı. Gazze'deki savaşın körüklediği çatışmalar sırasında İsrail, beldeye sistematik saldırılar düzenledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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