Lübnan'ın Kfarkela Beldesi, İsrail Saldırılarıyla Yıkıma Uğradı
Hizbullah ile İsrail arasında yaşanan çatışmalar sırasında Lübnan'ın Kfarkela beldesi, İsrail'in sistematik saldırıları sonucu büyük hasar gördü. Bu durum, Gazze'deki savaşın etkisiyle daha da derinleşti.
KFARKELA, 24 Şubat (Xinhua) -- Lübnan'ın sınır bölgesindeki Kfarkela beldesi, Hizbullah ile İsrail arasında çatışmalar sırasında büyük yıkıma maruz kaldı. Gazze'deki savaşın körüklediği çatışmalar sırasında İsrail, beldeye sistematik saldırılar düzenledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel