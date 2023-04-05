Lübnan'ın Hasbiye Kentindeki Aşevinden Yaşlılara Özel İftar Yemeği

HASBİYE, 5 Nisan (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Hasbiye kentindeki bir huzurevinde yaşlılar için kurulan bir aşevinde personel, Ramazan'da iftar yemekleri hazırlıyor, 4 Nisan 2023. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)