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Lübnan'ın Hasbiye Kentindeki Aşevinden Yaşlılara Özel İftar Yemeği

Lübnan'ın Hasbiye Kentindeki Aşevinden Yaşlılara Özel İftar Yemeği

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HASBİYE, 5 Nisan (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Hasbiye kentindeki bir huzurevinde yaşlılar için kurulan bir aşevinde personel, Ramazan'da iftar yemekleri hazırlıyor, 4 Nisan 2023. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)

HASBİYE, 5 Nisan (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Hasbiye kentindeki bir huzurevinde yaşlılar için kurulan bir aşevinde personel, Ramazan'da iftar yemekleri hazırlıyor, 4 Nisan 2023. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Lübnan Güncel Haberler

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