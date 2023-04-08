Lübnan'ın Güneyindeki Merceyun Kentinde Roketatar Ele Geçirildi

Lübnan ordusu Cuma günü Lübnan'ın güneyindeki Merceyun bölgesinde bir roketatarın bulunup etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ordu, Twitter üzerinde yaptığı açıklamada bir askeri birliğin henüz ateşlenmemiş çok sayıda roket ile beraber bir roketatar ele geçirdiğini ve etkisiz hale getirmek üzere çalıştığını belirtti.

Twitter mesajında yer alan fotoğraflarda roketatarın ağaçlık bir bölgede olduğu ve 12 roket kapasiteli düzenekte fırlatılmamış 6 roketin bulunduğu görülüyor.

Perşembe günü akşam saatlerinde Lübnan'ın Merceyun bölgesinden İsrail'in kuzeyine çok sayıda roket fırlatılmıştı. Bu, 2006 yılında İsrail ile İran destekli Lübnan Hizbullahı arasındaki savaştan bu yana İsrail'in kuzeyinde meydana gelen en kötü roket saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Saldırı, Lübnan'dan İsrail'e onlarca roket fırlatılmasından sonra gerçekleşmiş, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yer alan El-Kuleyle kasabasının kenar mahallelerini topçu ateşine tutmasına yol açmıştı.

SES (Arapça): SAMER GHEZAYEL, Bölge sakini:

"Bu bölgede korkutucu bir gece oldu. Siviller için gerçekten korkutucu bir geceydi. Ama Allah'a şükür, kimse yaralanmadı; sadece maddi hasar var. Önemli olan yaralıların olmaması. Bunun sona ermesini umuyoruz. Çocuklar için korkutucu bir geceydi. Yaşlılar durumu anlayabiliyor. Daha önce de yaşadılar ve buna alıştılar. Ama çocukları çok etkiliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor. (XHTV)