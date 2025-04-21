Lübnan'ın güneyindeki halk, İsrail'in bıraktığı enkazlar arasında yerel seçimlere gidiyor

Lübnan'ın güneyindeki sınır hattına yakın beldeler, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten itibaren başlattığı saldırıların doğrudan hedefi bölgeler olarak maruz kaldıkları yıkım ve göçe rağmen gelecek ay gerçekleşecek yerel seçimlere hazırlanıyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılardan bir gün sonra Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la karşılıklı çatışmalara başladı.

Yaklaşık bir yıl boyunca Lübnan'ın güneyindeki beldeleri hava saldırıları ve topçu atışlarıyla vurmaya devam eden İsrail, Eylül 2024'te başkent Beyrut'un güneyine başlattığı hava saldırılar sırasında güneydeki beldelerde de kara saldırılarıyla büyük bir yıkıma yol açtı.

İki ülke arasında 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesle duran saldırılar, özellikle güneydeki Nebatiye ve Sur kentlerine bağlı beldelerde evleri ve altyapıda büyük bir yıkım ve göçe sebep oldu.

İsrail ordusunun sık sık ateşkesi ihlal ederek, tekrarladığı hava saldırıları, güneydeki beldelerine dönmek isteyen vatandaşların hayatını tehdit ediyor.

Lübnan İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde gelecek ay gerçekleşecek yerel seçimlerle ilgili tarihleri belirledi ve güneydeki kentler için 25 Mayıs Pazar gününü seçim günü olarak açıkladı.

Büyük yıkıma maruz kalan yerlerden olan Hıyam Beldesi

AA, İsrail'in Güney Lübnan'daki sınır bölgelerinde enkaza dönüştürdüğü beldelerin başında gelen Nebatiye kentine bağlı Hıyam beldesindeki yıkımı görüntüledi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından dahi bombalamaya devam ettiği Hıyam beldesinin bazı mahalleleri enkaz yığınlarına dönüşmüş durumda.

Yaklaşık 35 bin nüfusa sahip Hıyam beldesi sakinleri, 25 Mayıs'ta belediye başkanı, 21 kişilik belediye meclisi üyeleri ve 11 muhtarı belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Güneydeki belediye seçimlerinin önündeki zorluklar

Ülkenin güneybatısındaki Akdeniz kıyısına yakın Nakura'dan güneydoğudaki Arkub bölgesine kadar uzanan "Güney Sınırındaki Belediyeler Birliği", 7 Nisan'da yaptığı açıklamada, bölgenin benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemden geçtiğine değindi.

Lübnan'ın genel olarak zorlu bir dönemde geçtiği, yerel seçimlerin güvenli şekilde gerçekleşmesi için çabaların olduğuna dikkati çekilen açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle oluşan yıkım ve göç nedeniyle insanların bölgelerine gelip oy kullanmasının zorluklarına vurgu yapıldı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen güneydeki uçuş ihlallerini aralıksız sürdürdüğü ve sınır hattına yakın bölgelerde bazı nokta ve araçların sık sık hedef alındığı hatırlatılan açıklamada, bu nedenle vatandaşların başkent Beyrut ve diğer bölgelerden oy kullanmak için Litani Nehri'nin güneyine ulaşımının pek de kolay olmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in devam eden ihlal ve saldırılarının Lübnan'ın güneyinde gerçekleşecek belediye seçimlerini doğrudan etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.

Yıkıma rağmen seçimlere gideceğiz

Hıyam beldesindeki muhtar adaylardan 54 yaşındaki Ali Hurays, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in oluşturduğu büyük yıkıma rağmen seçimlere gideceklerini söyledi.

Bölgede sandık başına gidecek vatandaşların yaşayacakları zorluklara dikkati çeken Hurays, şunları kaydetti:

"Yerel yönetim seçimleri zamanında olacak, hem de Hıyam beldesinin merkezinde kurulacak sandıklarda. Bu seçimlerin bir tek zorluğu var o da yerinden edilen vatandaşların seçim için geri gelmeleridir. Geldiklerinde düşman İsrail'in yıktığı evlerinin enkazını görmenin üzüntüsünü yaşayacaklar."

Seçimlerde çok sayıda aday olduğunu dile getiren Hurays, kendisinin de beldesine hizmet için muhtar adayı olduğunun altını çizerek, "Kazanırsam, belediye ve devlet kurumlarıyla koordineli olarak elektrik, su ve telefon hizmetlerini geri getirmeye çalışacağım. Yeniden imar çalışmaları ise bizi aşar." diye konuştu.

Altyapı hizmetleri yok

Lübnanlı 78 yaşındaki Muhammed Ahmed Nassar ise enkaza dönüşen evlere işaret ederek, "Bu bölgede çok büyük zorluklar var. Çünkü burada su, elektrik ve telefon şebekeleri gibi temel hizmetlerin olmaması hayatı imkansız hale getiriyor." dedi.

Belde sakinlerine, seçim günü oy kullanmaya gelmeleri çağrısı yapan Nassar, seçimlerde birbirileriyle dayanışma mesajı vererek beldelerini yeniden kalkındırmaya çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Bölge sakinlerinden 56 yaşındaki Bessam Gurayb ise enkazlar arasında yapılacak seçimlerin şeffaf ve barış ortamında gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

İsrail'in saldırılarıyla bölge halkı üzerindeki baskılarını sürdürdüğünü hatırlatan Gurayb, büyük yıkıma rağmen insanların beldelerinden vazgeçmediğini söyledi.

Yıkılmış evlerin enkazında seçimleri yapmaya kararlı olduklarını ve enkazlar üzerinde bayrakları dalgalandırmaya devam edeceklerini dile getiren Gurayb, "Zorluklar maddiyat veya yıkımlar değil, asıl zorluklar bu topraklarda varlığımızı sürdürerek direnmemizdir." şeklinde konuştu.

Seçimlere katılım çağrısı

Hıyam Belediyesinde Meclis Üyesi Selim Abdullah, seçimlerin başarıyla gerçekleşmesi temennisinde bulunarak, bölge sakinlerine sandık başına gelmeleri çağrısı yaptı.

Daha önceki seçimlerde bölgede katılımın yüzde 60 oranlarında olduğu ancak evlerin enkazları üzerinde gerçekleşecek bu seçimde katılımın yüzde 80 oranında olmasını beklediklerini dile getiren Abdullah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimler zamanında yapılmalı. Bizler de direndiğimiz Hıyam beldemizin topraklarında hayalimizi gerçekleştirmiş olacağız. Durumun düzelmesi ve eski günlerin geri gelmesini umut ediyoruz. Yıkıma rağmen evlerimizde yaşamaya devam ediyor ve idarelerimizi açık tutuyoruz."

Hıyam'da yerel hizmetleri yapacak bir belediye yönetiminin olması için seçimlerin gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen Abdullah, bölge halkı olarak İsrail'in saldırılarıyla yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmaya çalışacaklarını anlattı.