Lübnan ile İsrail Arasındaki Ateşkes Anlaşması Gölgesinde Bint Cubeyl'de İhlaller Devam Ediyor

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması gölgesinde Tel Aviv ihlallerine devam ederken, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl sakinleri evlerine dönmeye başladı.

Ateşkes anlaşmasının öngördüğü üzere Lübnan ordusunun, İsrail'in güneyde işgal ettiği bölgelerde aşamalı şekilde konuşlanması için belirlenen 60 günlük sürenin sonuna (26 Ocak) yaklaşılırken, Lübnan ordusu İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından Bint Cubeyl kentine konuşlanmaya başladı.

Lübnan ordusunun girişiyle birlikte kentteki durum, İsrail bombardımanının mahallelerde, altyapıda, evlerde, dükkan ve pazar yerlerinde, belediye merkezinde, elektrik ve su şebekelerinde yarattığı tahribat ortaya çıktı.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) kent semalarında uçuş yapmaya devam ederken çok sayıda bölge sakini yerle bir edilen evleri ve dükkanlarının son halini görmek için kente geri döndü.

AA muhabirine konuşan bölge sakinleri, memleketlerine yeniden kavuşmaktan ötürü sevinç duyduklarını ifade etti.

Bint Cubeyl sakinlerinden Ummu Hüseyin Bezzi (75), evinin tamamen yıkılmış olduğunu söyledi.

İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana kızının yakınındaki bölgede kaldığını belirten Bezzi, "Artık burada kalamayız; su ve elektrik yok fakat her gün evime gelip bakacağım, anılarımı hatırlamak için evime döneceğim." dedi.

Bölge sakinlerinden Ibn Medine Semir (57) ise "İsrail askerlerinin evime girip eşyalarımı çalmasını uzaktan izliyordum; ayrılmadan önce de evi içeriden yıkıp tahrip edip gittiler." diye konuştu.

Şimdi ise evindeki tahribatı kendi gözleriyle gördüğünü kaydeden Semir, İsrail askerlerinin ateşli silahla oluşturduğu yıkımın şaşırtıcı boyutta olduğunu ifade etti.

Bint Cubeyl'de bakkalı olan Ahmed Seyyid Hasan (65) ise, "Bölgeye dükkanımızın üzerindeki savaş tozunu süpürmeye geldik. Hayat devam edecek." ifadesini kullandı.

Gıda ürünleri satan Muhammed Atavi de şunları aktardı:

"Ateşkesin ilanından bu yana Bint Cubeyl'deyim. İsrailliler ateşkesin ardından buraya girdiler ve her şeyi kendilerine mubah gördü, ihlaller gerçekleştirdiler ve hiçbir zaman ateşkese uymadılar."

Saldırıların "sert ve uzun süreli" olduğunu söyleyen Atavi, kent sakinlerinin pazar günü İsrail ordusunun kentten çekilmesiyle birlikte evlerini kontrol için gelmeye başladığını belirtti.

İsrail ihlallerine devam ediyor

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri gün içerisinde Bint Cubeyl'in Marun Ras beldesine doğru ilerlerledi ve bazı evlerin kapılarını havaya uçurdu.

İsrail ordusu, Marun Ras beldesindeki mahalleleri birbirine bağlayan yolları buldozerle tahrip etti.

İsrail güçleri ayrıca Taybe beldesinden Lübnan'ın güney sınırındaki Adşit Kusayr'a doğru ilerledi.

Sabah saatlerinde Beni Hayyan beldeseinden Saluki Vadisine doğru ilerleyen İsrail güçleri, bölgede bombalı saldırılar düzenledi.

Ateşkes kapsamında Lübnan ordusunun güneyde konuşlanması

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

İsrail ordusu bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.