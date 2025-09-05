Lübnan Hükümetinden Ordunun Silahları Devlet Tekeline Alma Planına Onay

Lübnan hükümeti, ordunun "silahı devlet tekeline alma" planını onaylayıp memnuniyetle karşıladı, ancak planın içeriğini ve müzakerelerini gizli tutma kararı aldı.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos, kabinenin kararlarını okuduğu basın toplantısında, "kabinenin ordunun silahlara el koyma planını dinlediğini ve memnuniyetle karşıladığını, içeriğini ve müzakerelerini gizli tutmaya karar verdiğini" söyledi.

Ordunun bu konuda Bakanlar Kuruluna aylık rapor sunmasının da kararlaştırıldığını kaydeden Morcos, ordunun, mevcut imkanlara göre planı uygulamaya başlayacağını vurguladı.

Morcos, ordunun, 5 Ağustos oturumunda kendisine verilen çerçevede hareket edeceğini ve operasyonel değerlendirme yapma hakkı olduğunu, ancak ek zamana ihtiyaç duyulan konular bulunduğunu dile getirdi.

Bakan Morcos, uygulamanın ordu tarafından gerçekleştirileceğini, Ordu Komutanı Rodolphe Heikal'ın ise uygulama mekanizmasını ana hatlarıyla açıklayan aylık raporu kabineye sunacağını ifade etti.

Ordunun, mevcut lojistik ve finansal imkanlara göre planı uygulamaya başlayacağını söyleyen Morcos, ordunun, 5 Ağustos oturumunda öngörülen çerçevede hareket edeceğine işaret etti.

Kabine, 5 Ağustos'ta Hizbullah'ınki de dahil olmak üzere silahın devletin tekeline alınmasını onaylamış ve orduya, aynı ay içinde bunu tamamlayacak bir plan geliştirme ve 2025 yılı sonundan önce uygulamaya koyma görevini vermişti.