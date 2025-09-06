Lübnan Hükümeti Ordunun Silah Toplama Planına Dengeli Yaklaşıyor

Lübnanlı siyasi analist Gassan Rifi, Lübnan hükümetinin kabine toplantısında sunulan ordunun silahları toplama planına ilişkin "dengeli bir yaklaşım" sergilediğini söyledi.

Lübnan hükümetinin dün kabine toplantısında onayladığı, ordunun, silahları devletin tekeline alma planı memnuniyetle karşılandı ancak ne zaman uygulanacağı ile ilgili bir çerçeve belirtilmedi.

Lübnanlı yazar ve gazeteci Rifi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin söz konusu plana yaklaşımını, "Ne kurt ölür ne koyun telef olur" şeklinde niteledi ve Lübnan hükümetinin hem kendi hem Hizbullah'ın hassasiyetlerini dikkate alan bir tutum sergilediğini savundu.

Rifi, "Dünkü görüşmeler, hükümetin silahların devlet kontrolünde olması ilkesinden geri adım atmadığını, buna karşılık Hizbullah'ın reddettiği zaman sınırlamasının kaldırılmasının ardından grubun kaybeden taraf olarak görülmediğini gösterdi." diye konuştu.

Lübnan'da 5 Ağustos'ta alınan silahların yıl sonuna kadar toplatılması kararına işaret eden Rifi, "Lübnan ordusu artık silahların toplanması için kesin bir takvime bağlı değil." dedi.

Rifi, "İlk bilgilere göre silahların toplanması planı hem ordunun imkan ve kabiliyetleri, hem İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle uygulanmasını engelleyebilecek çok sayıda karışıklık içeriyor." ifadesini kullandı.

Kabinenin resmi karar almadan mevcut planı olumlu karşılaması ve Lübnan Meclis Başkanı ve Şii Emel Hareketi lideri Nebih Berri'nin kabine toplantısından memnun olmasına vurgu yapan Rifi, bu durumun ülkedeki siyasi gerginliği azaltmaya katkı sağladığını belirtti.

Rifi, " Hükümet, silahların toplanması planına zaman sınırlaması getirmeyi reddeden Şii kanadı kışkırtmamaya çalıştı ve dünkü kabine toplantısı kararlarıyla istediğini elde etti." şeklinde konuştu.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos, kabinenin kararlarını okuduğu basın toplantısında, "kabinenin ordunun silahlara el koyma planını dinlediğini ve memnuniyetle karşıladığını, içeriğini ve müzakerelerini gizli tutmaya karar verdiğini" söylemişti.

Hizbullah'ın silahsızlandırılması

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da yaptığı açıklamalarda, Hizbullah'ın silahlarını ancak İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, saldırılarını durdurması, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin başlaması halinde teslim edeceğini vurgulamıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.