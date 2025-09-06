Lübnan Hükümeti, Hizbullah’ın Silahsızlandırılması Planını Onayladı

BEYRUT, 6 Eylül (Xinhua) -- Lübnan hükümeti, ordunun Hizbullah'ı silahsızlandırma ve tüm silahları devlet kontrolü altına alma amacıyla hazırladığı plana onay verdi.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'nın haberine göre Enformasyon Bakanı Paul Morcos, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada bakanların ordunun önerisini inceleyip onayladıklarını, ancak ayrıntıları ve ilgili tartışmaları gizli tutmaya karar verdiklerini söyledi.

Kabine daha önce orduya Hizbullah odaklı bir silahsızlandırma stratejisi hazırlama görevi vermiş, Hizbullah ve müttefiki Emel Hareketi ise buna karşı çıkmıştı. Cuma günkü oturumda Hizbullah ve Emel'den beş bakan kararı protesto ederek salonu terk etti.

Morcos, ordunun planı mevcut lojistik, mali ve insan kaynakları çerçevesinde uygulamaya başlayacağını ve kabineye aylık ilerleme raporları sunacağını söyledi. Lübnan'ın İsrail ile mevcut ateşkes anlaşmasına bağlı kaldığını kaydeden Morcos, İsrail'i anlaşmayı sık sık ihlal etmekle suçladı.

Hizbullah destekçileri ise, kabinenin kararının ardından kitlesel protesto çağrısında bulunarak, örgütün silahlarının teslim edilmesi yönündeki her türlü çabaya direneceklerini söyledi. Hizbullah yanlıları, "Vatanı savunan silahların silahsızlandırılmasını kabul etmeyeceğiz" dedi.

Ordu, karışıklık çıkabileceği endişesiyle çeşitli bölgelere ek birlikler konuşlandırdı.

Hizbullah'ın askeri özerkliği, Lübnan siyasetinde derin bir bölünme konusu olmaya devam ediyor. Hizbullah lideri Naim Kasım da dahil olmak üzere Hizbullah'ın üst düzey isimleri, silahsızlanma çağrılarını gerçekçi olmadığı ve Lübnan'ın güvenliğine zararlı olduğu gerekçesiyle reddediyor ve bu tür çabaların yalnızca İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini savunuyor.