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Lübnan Heyeti Depremin Yaralarını Sarmak İçin Suriye'ye Gitti

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Lübnan Heyeti Depremin Yaralarını Sarmak İçin Suriye'ye Gitti

BEYRUT, 9 Şubat (Xinhua) -- Lübnanlı bir bakanlık heyeti Çarşamba günü depremin vurduğu Suriye'ye daha fazla yardım olasılığını görüşmek üzere Şam'a giderek Suriyeli yetkililerle biraraya geldi.

BEYRUT, 9 Şubat (Xinhua) -- Lübnanlı bir bakanlık heyeti Çarşamba günü depremin vurduğu Suriye'ye daha fazla yardım olasılığını görüşmek üzere Şam'a giderek Suriyeli yetkililerle biraraya geldi.

Elnashra haber sitesine göre Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib başkanlığındaki çok partili heyet, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile biraraya geldi. Esad görüşmede, yardım için Lübnan'a minnettarlığını ifade etti. Heyet, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile de biraraya geldi.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut İtfaiyesi, Sivil Savunma, Afet Yönetim birimleri ve Lübnan ordusundan oluşan bir delegasyon, deprem sonrası kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için Salı günü Suriye'ye gitmişti.

Öte yandan Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh, Lübnan'ın nakliye şirketlerinin Suriye'ye insani yardım ulaştırmasını sağlamak için hava sahasını ve deniz tesislerini açtığını söyledi.

Pazartesi günü Türkiye'nin güneydoğusu ve Suriye'nin kuzeyini vuran yıkıcı depremlerde ölenlerin sayısı toplamda 15.000'i aştı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan Suriye Güncel Haberler

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