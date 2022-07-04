Lübnan her ay 15 bin Suriyeli mülteciyi ülkelerine geri göndermek istiyor

Lübnan Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin, her ay 15 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine gönderilmesi hususunda bir planın hazırlandığını ve Birleşmiş Milletler'e (BM) sunulduğunu açıkladı.

Şerafeddin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında, Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesi hususunu Avn ile masaya yatırdıklarını belirten Şerafeddin, "Lübnan'ın devlet olarak planı, aylık 15 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine gönderilmesidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Şerafeddin, mültecilerin dönüşü için ülkelerindeki savaşın sona ermesi ve güvenliğin sağlanması şartının da tamamen kabul edilemez olduğunu söyledi.

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi hususunda hazırlanan önerinin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bölge Direktörü Ayaki Ito'ya sunulduğu bilgisini veren Şerafeddin, BM'nin mülteciler konusundaki önerilerini gözden geçireceğini belirtti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun destek vermemesi halinde Suriyeli mültecilerin yasal yollardan ülkeden çıkarılması için adım atacaklarını söylemişti.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Lübnan'da kayıtlı 850 bin Suriyeli mülteci bulunuyor. Lübnan hükümeti ise bu sayının 1,5 milyon civarında olduğunu belirtiyor.