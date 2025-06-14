Lübnan Hava Sahasını Tekrar Açtı

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Lübnan, İsrail ile İran arasındaki artan gerginlik nedeniyle kapattığı hava sahasını yeniden açtı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, kararın güvenlik gerekçeleriyle alındığını duyurdu ve Middle East Airlines'ın uçuş planlamaları hakkında bilgi verileceğini belirtti.

Lübnan, İsrail ile İran arasındaki gerginlik sebebiyle dün geç saatlerde kapattığı hava sahasının tekrar açıldığını duyurdu.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamini, Sivil Havacılık Müdürlüğü ile koordinasyon içinde, Lübnan hava sahasının cumartesi sabah 10.00'da yeniden açıldığını duyurdu.

Rasamini, "ülke hava sahasını kapatma kararının ve beraberindeki olağanüstü önlemlerin tamamen güvenlik gereklilikleri nedeniyle alınmış olduğunu" belirtti.

Haberde, alınan karar kapsamda Middle East Airlines'in (MEA) uçuşlarını iptal ettiği uçuşları yeni saatlere göre yeniden planlayacağı ve bu konuda en kısa sürede detaylı bir açıklama yapılacağı aktarıldı.

???İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı, yüzlerce kişi ise yaralandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişi öldü, 172 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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