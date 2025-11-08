Lübnan Halkı İsrail Bombardımanına Rağmen Evlerini Terk Etmiyor

ETHEM EMRE ÖZCAN/VESİM SEYFEDDİN - Lübnan'ın güneyindeki halk, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek düzenlediği saldırılara rağmen evlerini terk etmeme konusunda kararlı.

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını yoğunlaştırdı.

İsrail ordusunun 6 Kasım'da 6 beldeye hava saldırıları düzenleyerek bölgedeki gerginliği tırmandırması, bölge halkını endişe ve korkuya sevk etti.

Ancak bölge sakinleri, İsrail bombardımanına rağmen evlerini terk etmeme konusunda kararlı duruşunu sürdürüyor.

Tayba beldesinden 75 yaşındaki Muhammed Ali, AA muhabirine İsrail bombardımanına rağmen topraklarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Lübnan'ın güneyinin kendileri için "onuru" temsil ettiğini aktaran Ali, "İsrail'e karşı direnişlerinin" süreceğini belirtti.

Ali, "(İsrail) Onlar silahımızdan vazgeçeceğimizi ya da topraklarımızı terk edeceğimizi hayal ediyor. Korkumuz yok, onurumuzu savunmaya devam edeceğiz." dedi.

"İnsanlar topraklarına sıkı sıkıya bağlı"

Tayba Belediye Başkanı Cevad Eşmer de İsrail'in bölgeye saldırılarını yoğunlaştırdığına işaret ederek ailelerin "çocuklarının hayatına yönelik doğal endişelerine rağmen direndiğini" kaydetti.

İsrail ordusunun genellikle sivilleri ve evlerini hedef alarak korku yaratmaya çalıştığını vurgulayan Eşmer, bunun insanları daha dayanıklı ve kenetlenmiş hale getirdiğini dile getirdi.

Eşmer, "İnsanlar topraklarına sıkı sıkıya bağlı. İsrail bombardımanı ne kadar şiddetlenirse şiddetlensin ayrılmayacaklar." ifadesini kullandı.

İsrail'in savaş, ölüm ve yıkım peşinde olduğunu vurgulayan Eşmer, olayların daha fazla tırmanmaması temennisinde bulundu.

"Barış ve müzakereden başka yol yok"

Belde sakinlerinden 65 yaşındaki Ebu Said ise İsrail'in son saldırıları sonrası belde sakinlerinin "endişe ve korku" içinde yaşadığını dile getirdi.

Lübnan'ı ve halkını tehcir ve tehditten korumak için etkin güçlerin net bir tutum ortaya koymadığını söyleyen Ebu Said, halkın zorla yerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ebu Said, "Ülkemizi ve kendimizi korumak için akla ve diyaloğa ihtiyacımız var. Barış ve müzakereden başka yol yok." diye konuştu.

Ateşkes anlaşması ve İsrail İhlalleri

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.