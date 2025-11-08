Haberler

Lübnan Halkı İsrail Bombardımanına Rağmen Evlerini Terk Etmiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan'ın güneyindeki halk, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılara rağmen evlerini terk etmemekte kararlı. Bölge sakinleri, topraklarına bağlılıklarını sürdürüyor ve direnişlerini devam ettireceklerini belirtiyor.

ETHEM EMRE ÖZCAN/VESİM SEYFEDDİN - Lübnan'ın güneyindeki halk, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek düzenlediği saldırılara rağmen evlerini terk etmeme konusunda kararlı.

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını yoğunlaştırdı.

İsrail ordusunun 6 Kasım'da 6 beldeye hava saldırıları düzenleyerek bölgedeki gerginliği tırmandırması, bölge halkını endişe ve korkuya sevk etti.

Ancak bölge sakinleri, İsrail bombardımanına rağmen evlerini terk etmeme konusunda kararlı duruşunu sürdürüyor.

Tayba beldesinden 75 yaşındaki Muhammed Ali, AA muhabirine İsrail bombardımanına rağmen topraklarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Lübnan'ın güneyinin kendileri için "onuru" temsil ettiğini aktaran Ali, "İsrail'e karşı direnişlerinin" süreceğini belirtti.

Ali, "(İsrail) Onlar silahımızdan vazgeçeceğimizi ya da topraklarımızı terk edeceğimizi hayal ediyor. Korkumuz yok, onurumuzu savunmaya devam edeceğiz." dedi.

"İnsanlar topraklarına sıkı sıkıya bağlı"

Tayba Belediye Başkanı Cevad Eşmer de İsrail'in bölgeye saldırılarını yoğunlaştırdığına işaret ederek ailelerin "çocuklarının hayatına yönelik doğal endişelerine rağmen direndiğini" kaydetti.

İsrail ordusunun genellikle sivilleri ve evlerini hedef alarak korku yaratmaya çalıştığını vurgulayan Eşmer, bunun insanları daha dayanıklı ve kenetlenmiş hale getirdiğini dile getirdi.

Eşmer, "İnsanlar topraklarına sıkı sıkıya bağlı. İsrail bombardımanı ne kadar şiddetlenirse şiddetlensin ayrılmayacaklar." ifadesini kullandı.

İsrail'in savaş, ölüm ve yıkım peşinde olduğunu vurgulayan Eşmer, olayların daha fazla tırmanmaması temennisinde bulundu.

"Barış ve müzakereden başka yol yok"

Belde sakinlerinden 65 yaşındaki Ebu Said ise İsrail'in son saldırıları sonrası belde sakinlerinin "endişe ve korku" içinde yaşadığını dile getirdi.

Lübnan'ı ve halkını tehcir ve tehditten korumak için etkin güçlerin net bir tutum ortaya koymadığını söyleyen Ebu Said, halkın zorla yerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ebu Said, "Ülkemizi ve kendimizi korumak için akla ve diyaloğa ihtiyacımız var. Barış ve müzakereden başka yol yok." diye konuştu.

Ateşkes anlaşması ve İsrail İhlalleri

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.