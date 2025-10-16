Haberler

Lübnan, Güneydeki Asker Sayısını 10 Bine Çıkarıyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Litani Nehri'nin güneyinde konuşlandırılacak asker sayısının yıl sonuna kadar kademeli olarak 10 bine çıkarılacağını açıkladı. Bu karar, güvenlik ve istikrar sağlamak amacıyla alınırken, ordunun UNIFIL ile işbirliği yapması hedefleniyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Litani Nehri'nin güneyinde konuşlandırılacak asker sayısını yıl sonuna kadar kademeli olarak 10 bine çıkaracaklarını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Komutanı Diodato Abagnara ile başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda bir araya geldi.

Avn, İsrail güçlerinin işgal ettikleri topraklardan çekilmesinin ardından güney sınırında güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla, Litani Nehri'nin güneyinde konuşlandırılacak asker sayısının yıl sonuna kadar kademeli olarak artırılarak yaklaşık 10 bine çıkarılacağını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Lübnan Savaşı'nı çözmeyi amaçlayan 1701 sayılı kararını uygulamak için ordunun UNIFIL ile birlikte çalışacağını kaydeden Avn, 2027 yılı sonuna kadar güneyden kademeli olarak çekilecek uluslararası güçlerin bulunduğu tüm mevzileri de devralacaklarını açıkladı.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Söz konusu savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmış ve 19 kişi tutuklanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail, ayrıca son savaşta ele geçirdiği beş Lübnan tepesini halen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
