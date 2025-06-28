Lübnan Güçleri Partisi Lideri Caca'dan Silah Teslimi Çağrısı

Lübnan'daki Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi lideri Samir Caca, Lübnan'da yasadışı silahların teslim edilmesiyle birlikte İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarının durabileceğini ileri sürdü.

Lübnan yerel basınından Nida el-Vatan'a konuşan Caca, Hizbullah'ın ezeli rakibi konumundaki partisinin, Lübnan'da tüm yasadışı silahların toplanarak Lübnan ordusuna teslim edilmesini zorunlu gördüğünü ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın izlediği yumuşak yaklaşımı anlayışla karşılasak da, bu sürecin sonsuza kadar devam etmesine izin veremeyiz." dedi.

Silah teslimi için kesin bir tarih koyulmadığını ancak bu yıl bitmeden tamamlanması gerektiğini savunan Caca, yasadışı silahların 2025 yılı sona ermeden teslim edileceğine inandığını söyledi.

Aşırı sağcı Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi lideri Caca, silahların teslim edilmesinin ardından Lübnan devletinin otoritesinin güçleneceğine işaret eden Caca, bunun " İsrail'in Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesini ve saldırıların sona ermesini sağlayacağını" savunduç

Lübnan'daki Filistinli grupların sahip olduğu silahlar meselesinde ise Caca, Filistinli grupların büyük çoğunluğunun Lübnan devletinin egemenliğini tamamen kabul ettiğini ancak Lübnan içinde devletin öncelenerek silahların toplanması gerektiğini anlattı.

Caca'nın açıklamaları ABD başta olmak üzere birçok ülkenin, Hizbullah'ın silahsızlandırılması yönündeki baskılarını artırdığı bir dönemde geldi. Ancak Hizbullah, silahlarını ulusal egemenlik bağlamında teslim etmeyeceğini sık sık dile getiriyor.

Lübnanlı Dürzi lider ve İlerici Sosyalist Parti'nin eski başkanı Velid Canbolat, silahın yalnızca devletin elinde olması gerektiğini belirterek, gelecek nesillere İsrail'e karşı verilen mücadelelerin hafızasının aktarılması gerektiğini söylemişti.

Avn ve Abbas'ın 21 Mayıs Çarşamba günü Beyrut'ta gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, ülkedeki Filistin mülteci kamplarındaki "devlet otoritesi dışında silah bulundurma döneminin" sona erdiği duyurulmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Lübnan Başbakanı Selam'ın görüşmesinden sonra da dün yapılan açıklamada, Selam ve Abbas'ın teyit ettikleri konulara ilişkin şu ifadelere yer verilmişti:

"Ülkedeki mülteci kamplarının içinde veya dışında olan Filistinlilere ait silahlar konusu tümüyle kapanacak ki Lübnan'da silahlar devletin tekelinde tutulmuş olsun."

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Lübnan'a başlattığı saldırılar, 23 Eylül 2024'te "kapsamlı bir savaşa" dönüşmüş, bu süreçte 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.