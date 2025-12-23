Lübnan Genelkurmay Başkanı: "Silahların devlet tekelinde toplanması planında ilk aşama tamamlanmak üzere"

Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel, silahların devlet tekelinde toplanmasına ilişkin planın ilk aşamasının tamamlanmak üzere olduğunu, sonraki aşamalar için değerlendirmelerin yapıldığını belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Heykel, başkent Beyrut'taki ordu karargahında üst düzey komutanlarla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

İsrail saldırılarının sürdüğü süreçte Lübnan'daki son gelişmelerin ele alındığı toplantıda konuşan Genelkurmay Başkanı Heykel, Lübnan ordusunun üstlendiği görevlere dikkati çekti.

Heykel, ordunun kapasitesinin artırılmasının önemini vurgulayarak, "Kardeş ve dost ülkeler, ordunun ve diğer güvenlik kurumlarının desteklenmesi gerektiğinin farkında." değerlendirmesinde bulundu.

Ordunun ülkede silahların toplanmasına ilişkin planına değinen Heykel, "Silahların devlet tekelinde toplanmasına ilişkin planda ilk aşama tamamlanmak üzere. Sonraki aşamalar için ise tüm koşullar dikkate alınarak titizlikle değerlendirme ve planlama yapılıyor." diye konuştu.

Heykel ayrıca sınırların korunması konusunda Suriye makamlarıyla koordinasyon içinde hareket ettiklerini dile getirdi.

Silahların toplanması süreci

Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya bu yönde bir plan hazırlama görevi vermişti.

Hükümet, eylül ayında ise ordunun hazırladığı 5 aşamalı planı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Planın ilk aşaması, Litani Nehri'nin güneyindeki silahların yıl sonuna kadar toplanmasını öngörüyor. Ancak Hizbullah, silahlarını teslim etmeyeceğini çeşitli açıklamalarında dile getiriyor.