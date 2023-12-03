Lübnan Enformasyon Bakanı, Çin ile medya işbirliğini güçlendirmek istiyor

Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad Mekari, Çin ile olan ilişkileri medya işbirliği yoluyla güçlendirmek istediklerini belirtti. Medyanın uluslararası anlayış ve işbirliğinde kritik bir rol oynadığını vurgulayan Mekari, Dünya Medya Zirvesi'nin Lübnan'ın medya ortamını sergilemek için mükemmel bir fırsat olduğunu söyledi.

BEYRUT, 3 Aralık (Xinhua) -- Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad Mekari, Dünya Medya Zirvesi öncesinde Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Çin ile olan ilişkileri medya işbirliği yoluyla güçlendirmek istediklerini söyledi.

Uluslararası anlayış ve işbirliğinin geliştirilmesinde medyanın kritik bir rol oynadığını belirten Mekari, Lübnan ve Çin arasında sosyal yaşamın çeşitli yönlerinde artan etkileşimle birlikte, medyanın iki ülke arasındaki anlayışı derinleştirmek ve kültürel alışverişi teşvik etmek için önemli bir araç olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan, Dünya Medya Zirvesi'ni heyecanla beklediğini ve bu etkinliğin Lübnan'ın medya ortamını sergilemek üzere mükemmel bir fırsat olduğunu söyledi.

Mekari, daha gelişmiş ve kalkınmış bir medya ortamı sağlayarak medya ilişkilerini güçlendirmek için teknoloji ve inovasyondan yararlanma konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Mekari ayrıca, özellikle kültür, ticaret ve eğitim gibi alanlarda daha fazla işbirliğine yönelik büyük bir potansiyel olduğunun altını çizdi.