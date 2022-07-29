Lübnan Enerji Bakanı Fayyad, İran yakıtını karşılıksız alabileceklerini söyledi - Haberler

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Lübnan Enerji Bakanı Fayyad, İran yakıtını karşılıksız alabileceklerini söyledi

Lübnan Enerji Bakanı Fayyad, İran yakıtını karşılıksız alabileceklerini söyledi

Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, İran yakıtını hibe olarak kabul etmeye hazır olduklarını, bunda herhangi bir sorun görmediklerini belirtti.

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Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, İran yakıtını hibe olarak kabul etmeye hazır olduklarını, bunda herhangi bir sorun görmediklerini belirtti.

Fayyad, Lübnan'da yayımlanan El Cumhuriye gazetesine, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın daha önce yaptığı, "Lübnan hükümeti kabul ederse İran'dan karşılıksız yakıt getirebiliriz" açıklaması üzerine kısa bir değerlendirmede bulundu.

Lübnan hükümetindeki bir bakan olarak Nasrallah'ın teklifine cevap veren Fayyad, "Karşılıksız ve hibe çerçevesinde İran'ın yakıtını kabul edebilirim. Bununla ilgili bir sorunum yok." dedi.

Lübnan'ın enerjiye en çok ihtiyaç duyduğu bir süreçte kimsenin böylesi bir teklifi reddetmemesi gerektiğinin altını çizen Fayyad, "Karşılıksız olduğu müddetçe, tüm ülkelerden yakıt desteği bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hizbullah, Lübnan'da akaryakıt krizinin zirveye ulaştığı Eylül 2021'de 4 milyon litre İran yakıtını Lübnan hükümetinin izni olmadan Suriye üzerinden ülkeye getirmişti.

Lübnan hükümeti, ABD'nin yaptırımlarına maruz kalmamak için İran'dan gelen yakıtı kabul etmemeyi tercih ediyor.

Lübnan'da 2019'dan beri devam eden ekonomik kriz nedeniyle Merkez Bankası, önceden olduğu gibi yakıtı sübvanse etmiyor.

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AA / İdiris Okuduci - Güncel

Lübnan İran Güncel Haberler

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