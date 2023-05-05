Lübnan, elektrik krizini aşmak için 11 şirket ile anlaşma imzaladı

Kronik elektrik krizi ile mücadele eden Lübnan hükümeti, yenilenebilir güneş enerjisiyle elektrik üretimi için bazı özel şirketlerle anlaşmalar imzaladı.

Kronik elektrik krizi ile mücadele eden Lübnan hükümeti, yenilenebilir güneş enerjisiyle elektrik üretimi için bazı özel şirketlerle anlaşmalar imzaladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Lübnan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Velid Fayyad, bakanlık binasında enerji sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerle bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenledi.

Ülkenin özellikle 2019'dan bu yana yaşadığı elektrik krizine çözüm üretmek için 11 enerji şirketi ile anlaşma imzaladıklarını kaydeden Fayyad, "Şirketler 15 megavatlık güneş enerjisi ile elektrik üretim merkezleri inşa edecek." ifadelerini kullandı.

Fayyad, özel şirketlerin üreteceği elektriği ülkenin genel elektrik ağına bağlayıp vatandaşın hizmetine sunacaklarını belirtti.

Söz konusu şirketlere projenin hayata geçirilmesi için gerekli olan teminatı 12 ay içerisinde hazırlamaları şartı koyduklarını söyleyen Fayyad, projelerin hayata geçirilmesi halinde Lübnan'ın yenilenebilir enerji konusunda önemli bir eşik atlayacağını vurguladı.

Üretime geçilmesi halinde şirketlere ödemelerin devlet tarafından yapılacağını dile getiren Fayyad, 2030'a kadar ülkenin ulusal enerji planı kapsamında elektrik üretiminin yüzde 30'unun yenilenebilir enerjiden temin edilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Lübnanlı Bakan, 7 yıl içerisinde 3 bin megavatı güneş ve bin megavatı da rüzgar enerjisinden elde etmek istediklerini aktardı.

Lübnan'daki elektrik krizi

Ülkede 2019'dan itibaren derinleşmeye başlayan ekonomik kriz nedeniyle yakıtla çalışan elektrik üretim tesisleri durma noktasına gelmişti.

Petrol fiyatlarındaki artış, Lübnan Merkez Bankası'nın yakıta olan sübvanseyi kaldırmasının ardından ülke adeta 2021'den itibaren karanlığa gömülmüştü.

Aradan geçen süre zarfında söz konusu sorunun çözümü için Lübnan hükümetinden kalıcı bir adım atılmadı.

Şu anda devlet tarafından vatandaşlara günlük ortalama 4 saat elektrik veriliyor.

Lübnanlılar günün diğer saatlerinde ise çok pahalıya mal olan jeneratörlerle kısıtlı bir şekilde elektrik temin etmeye çalışıyor.