Lübnan, Elektrik Altyapısı İçin Dünya Bankası'ndan 250 Milyon Dolar Kredi Aldı

Lübnan, elektrik altyapısında kullanacağı 250 milyon dolar kredi için Dünya Bankasıyla bir anlaşma imzaladı.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Maliye Bakanı Yasin Cabir ve Merkez Bankası Başkanı Kerim Said, ABD'de Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yetkilileriyle birtakım görüşmeler gerçekleştirdi.

Maliye Bakanı Cabir, Dünya Bankası Bölge Direktörü Jean-Christophe Carret ile ülkedeki elektrik altyapısı sorunlarını gidermekte kullanılmak üzere 250 milyon dolar kredi anlaşması imzaladı.

İmza töreninde konuşan Cabir, Dünya Bankasından alacakları bu kredinin Lübnan'ın elektrik sektörüne ciddi etkilerinin olacağını belirtti.

Bu anlaşmanın Lübnan ile Dünya Bankası arasındaki ortaklıkta yeni bir dönemin adımı olduğunu dile getiren Cabir, şunları kaydetti:

"Bu kredinin, Lübnan'daki elektrik sektöründeki reformlar için attığımız adımları çok iyi destekleyeceğinden eminiz. Bugünlerde ülkedeki elektrik sektörü idaresini değiştirme konusunda büyük adımlar atıyoruz. Hazırladığımız yasa da altyapıda gerçek bir reform olacak."

Carret de Lübnan'la 250 milyon dolarlık kredi anlaşmasıyla ülkeye daha temiz ve güvenilir elektrik hizmetine katkı sunmasının hedeflendiğini ifade etti.

Lübnan'daki elektrik krizi

Ülkede 2019'dan itibaren derinleşmeye başlayan ekonomik kriz nedeniyle yakıtla çalışan elektrik üretim tesisleri durma noktasına gelmişti.

Petrol fiyatlarındaki artış, Lübnan Merkez Bankası'nın yakıta olan sübvanseyi kaldırmasının ardından ülke adeta 2021'den itibaren karanlığa gömülmüştü.

Aradan geçen süre zarfında söz konusu sorunun çözümü için Lübnan hükümetinden kalıcı bir adım atılmadı.

Şu anda devlet tarafından vatandaşlara günün belirli saatlerinde elektrik hizmeti sağlanabiliyor.

Lübnanlılar günün diğer saatlerinde ise çok pahalıya mal olan jeneratörlerle kısıtlı bir şekilde elektrik temin etmeye çalışıyor.