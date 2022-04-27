Lübnan Ekonomi Bakanı, Almanya'dan Gıda Desteği İstedi

BEYRUT, 27 Nisan (Xinhua) -- Lübnan Ulusal Haber Ajansı, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam'ın Salı günü, ülkenin gıda güvenliğini sağlamak için Almanya'yı Lübnan'a gerekli desteği vermeye çağırdığını bildirdi. Salam, Almanya'nın Beyrut'taki Lübnan Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve konuk Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze'nin de katıldığı öğle yemeğinde bu açıklamayı yaptı.

Schulze, ülkesinin özellikle Lübnan'ın içinde bulunduğu zor koşullar ışığında Lübnan'a kesintisiz destek sağlamaya kararlı olduğunu ve Lübnan'ın gıda güvenliği ihtiyaçlarını karşılamak için Avrupalı ortaklarıyla birlikte çalışacağını söyledi. İki yetkili ticaret, sanayi ve yatırım alanlarında ikili işbirliğini güçlendirmenin yollarını da görüştü. Salam ayrıca, Schulze'ye Lübnan'ın özel sektörü destekleyen ekonomi politikalarını anlattı ve yabancı yatırımı çekmeyi hedefleyen yasal düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Xinhua / Güncel