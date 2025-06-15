Lübnan Eğlencelerinde İran Füzeleri Gökyüzünde

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Lübnan'daki düğün ve partilerde çekilen görüntülerde, İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerin gökyüzünde ilerlediği anlar kaydedildi. Eğlenceler, füzelerin ışıkları altında devam etti.

- Lübnan'daki eğlencelerde, gökyüzünde İsrail'e fırlatılan İran füzeleri görüldü

BEYRUT - Lübnan'da dün gece açık havada düzenlenen düğün ve partilerde çekilen görüntülerde, İran'ın fırlattığı füzelerin İsrail'e doğru ilerlediği anlar yer aldı.

İran'ın İsrail'e gece saatlerinde düzenlediği saldırılar bölge ülkelerinden de görüldü. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün gece açık havada düzenlenen parti ve düğünlerde çekilen görüntülerde, İran'ın fırlattığı füzelerin İsrail'e doğru ilerlediği anlar yer aldı. Geceyi aydınlatan füzelere rağmen eğlencenin devam ettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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